¡Prepárate! Habrá reencuentro de las Spice Girls

Es un hecho, este 2024 habrá reencuentro de las Spice Girls, esto fue confirmado por Mel B, integrante del grupo británico, quien en el programa 'Loose Women' dijo que el motivo de la reunión es el 30 aniversario de la agrupación., por lo que se espera que Mel C, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, y la propia Mel B, se reunan en este año.

Melanie Brown, conocida como Mel B, estuvo en la emisión televisiva para hablar de salud y del movimiento fitness Facing It Together, pero al final del programa, la conductora Christine Lampard le preguntó sobre la posibilidad de que las Spice Girls se reunieran, a lo que la llamada 'Scary Spice' respondió que:

“Oh, no, definitivamente estamos haciendo algo. Probablemente me van a regañar, pero lo he dicho. Ahí lo tienes. Lo anunciaremos en algún momento más tarde este año. Ahora voy a tener problemas”, dijo la cantante.

El pasado 4 de marzo fue el 30 aniversario y en la cuenta oficial de las Spice Girls compartió un video donde se narra cómo se dieron hace 30 años las audiciones y cómo se fue desarrollando el grupo, y la relación entre las integrantes.

