Producción de La Casa de los Famosos le impidió a Wendy Guevara salir en videoclip de Shakira

¿Se imaginan a Wendy Guevara participando en un videoclip de Shakira? Pues eso estuvo a punto de suceder, sin embargo, el plan se vino abajo por culpa de la producción de La Casa de los Famosos.

Fue la propia influencer quien en un 'en vivo' en sus redes sociales reveló que recibió una invitación por parte de la cantante colombiana para viajar a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y participar en la grabación del videoclip de la canción 'Soltera', en el cual finalmente aparecieron artistas como Danna Paola, Anitta, Lele Pons, Natti Natasha, Karolina Kurkova, Winnie Harlow, Jorge Chacón, Ludmila Soleimani, Dani Sayan, Valeria Carruyo, Beatriz Matallana, además de Bizarrap.

“No pude ir, me invitaron. Es una historia bien larga, no quiero decirles porque no me quiero enojar. Es verdad, ahí hubiera andado con Shakira y todas ellas", comentó Wendy en primera instancia, luego de que sus fans le preguntaron si era verdad lo de la invitación de Shakira.

Sin embargo, la influencer, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, sí terminó contando por qué tuvo que rechazar la invitación de 'La Loba', gracias a una mala jugada que le hizo la producción del reality show.

“Me hablaron de lo de Shakira, entonces ese día estaba el especial de grabación de La Casa de los Famosos, de donde dan los premios. Me contemplaron y hablamos y pedimos permiso de que no iba a poder asistir”, comentó Wendy, agregando que la producción del reality le dijo que no podía ir al evento de Shakira porque debía asistir a la grabación en Televisa.

Sin embargo, lo peor fue cuando durante el transcurso de ese día, la producción le dijo a Wendy que mejor ya no fuera al evento de La Casa de los Famosos, lo que generó el enojo de la influencer. "El jueves a las dos de la tarde, antes de que me empezara a maquillar, me hablan 'si gustas, no vengas a lo de La Casa'”, agregó.

En su misma transmisión en redes sociales Wendy Guevara aclaró que la mala jugada no fue de parte de Televisa, sino de la producción de Endemol, que es la empresa socia del reality show.

El premio a la gatada del año se lo lleva la producción de lcdlfmx que primero no deja que Wendy vaya a grabar con Shakira para luego también cancelarle el llamado que tenía pic.twitter.com/WGgFnpIDof — Wendy Guevara Highlights (@ColmenaGuevara) October 16, 2024

