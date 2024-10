Eduardo Verástegui: “Wendy es un vato”; “Jota tapada”, le responde Guevara

Eduardo Verástegui al parecer trae pleito casado con Wendy Guevara, pues en donde se presenta la nombra y hace referencia sobre su identidad de género.

En estos días, el exactor ha estado ofreciendo varias entrevistas para Telemundo donde le preguntan qué opina de la influencer mexicana y no deja de resaltar que es un hombre cuando ella se identifica como una persona transexual.

“Acaba de terminar una entrevista que me hicieron para Telemundo. Entre otras cosas, me preguntaron qué opinaba de Wendy Guevara, a lo que solo respondí: ‘Es hombre. Cuando lo conozca, opinaré. La verdad no es una opinión, es la verdad’”, detalló.

En otra publicación en su cuenta de X, antes Twitter, Verástegui volvió a retomar el tema de que lo siguen cuestionando sobre la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, por eso reiteró: “Wendy es un vato”.

Wendy se defiende de Eduardo Verástegui

Ante los comentarios que mucha gente calificó como homofóbicos, Wendy Guevara respondió por sus redes muy a su estilo y mencionó que no le va estar dando foco a alguien que no vale la pena y desaprobó su doble moral llamándolo “jota tapada”.

“Sí hermanas, ya vi lo que puso el señor ese que dice que soy hombre, el ese no sé qué Verástegui, un actor, ¿no?, actor o actriz, jota tapada; en su perfil hasta dice católico y tiene muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral; ni hablemos del viejo feo, miren yo no voy a estar levantando muertos, no voy a estar levantando carreras”, declaró.

