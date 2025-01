Programa de Regularización 2025: Obtén escrituras y título de propiedad a precio especial en CDMX

La Ciudad de México ha iniciado el Programa de Regularización 2025, que permitirá a los ciudadanos obtener escrituras y títulos de propiedad para sus inmuebles. A partir de principios de 2025, los interesados podrán acudir a módulos para iniciar el trámite de legitimización de sus propiedades, con el objetivo de ofrecer certeza jurídica a familias que habitan en predios irregulares.

Requisitos para el Programa de Regularización Territorial 2025 CDMX

En la página oficial de la Dirección de Regularización Territorial se encuentran las bases y requisitos para afiliarse al 'Programa de Regularización'. Se requieren pocos documentos, siendo el más importante el que acredite la posesión del inmueble, como un contrato de compraventa, cesión de derechos, testamento o carta de posesión

Solicitud de Documentación Requerida

1. Formato de Solicitud (autorizado y vigente).

2. Acta de Nacimiento.

3. Identificación Oficial Vigente con Fotografía (Credencial para Votar, Pasaporte o Cédula Profesional).

4. Acta de Matrimonio (en caso de estar casados).

5. Documento que acredite la adquisición del inmueble (Contrato de Compraventa, Cesión de Derechos, Carta de Posesión, etc.).

6. Documento que demuestre la posesión ininterrumpida por un período mínimo de 5 años (boleta predial, recibo de pago de servicios como electricidad, agua, teléfono, etc.) a nombre del titular o de su cónyuge, en caso de estar casados bajo sociedad.

¿Careces del título de propiedad de tu casa?

Regulariza su situación jurídica.



Checa si eres candidato a incorporarte al Programa de Regularización Territorial.



Aquí la información:

https://t.co/rx9A1eBXwm



La incorporación debe realizarse de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de Regularización Territorial de la CDMX, situadas en Calle Azafrán No. 18, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco. El horario de atención es de lunes a jueves de 9 am a 4 pm y viernes de 9 am a 3 pm.

La incorporación debe realizarse de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de Regularización Territorial de la CDMX. | Consejería CDMX|

