¿Qué son los montacelulares y cómo protegerse de este nuevo modus operandi de estafa?

El fraude de los montacelulares es una modalidad delictiva que, a pesar de no ser novedosa, continúa suscitando preocupación entre los usuarios de dispositivos móviles.

¿Qué es la estafa de los "Montacelulares"?

Los "montacelulares" son estafadores que simulan colisiones peatonales para extorsionar dinero a sus víctimas, similar al modus operandi de los "montachoques" pero en lugar de accidentes vehiculares. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, explica este tipo de delito.

"Consiste en simular un accidente entre dos personas que chocan en la calle. La persona que simula la situación ya tiene un teléfono roto o inservible. En el momento del choque, finge que el teléfono se le cae y reclama a la otra persona por el pago del dispositivo que supuestamente se rompió". Señaló Guerrero

Los extorsionadores están utilizando una táctica en la que distraen a las víctimas, las empujan y arrojan un teléfono dañado al suelo para luego acusar a la víctima de haberlo roto y exigir compensación. Esta forma de extorsión está aumentando en áreas urbanas concurridas. Las autoridades de la Ciudad de México están instando a las personas a denunciar estos casos, ya que se cree que hay muchos más casos no reportados.

¿Cómo evitar la estafa de los "Montacelulares"?

Para evitar convertirse en víctima de los delincuentes conocidos como "montacelulares", se recomienda seguir las siguientes pautas:

Permanezca atento: Evite caminar distraído con su teléfono y mantenga su atención en el entorno que le rodea.

Mantenga la calma: En caso de encontrarse en esta situación, es importante no entrar en pánico.

Contacte a la policía: Solicite la asistencia de las autoridades y espere su pronta llegada.

No ceda a la presión: No permita que los estafadores le intimiden. Evite confrontarlos y no permita que le toquen.



Busque testigos: Si es posible, busque la ayuda de transeúntes o empleados de establecimientos cercanos.

