¿Quién es Jacobo Grinberg y por qué su documental en Netflix genera tanto interés?

Netflix ha incorporado el documental "El secreto del doctor Grinberg" (2020), dirigido por Ida Cuéllar. El filme explora la vida y contribuciones del científico mexicano, así como las teorías sobre su misteriosa desaparición. Grinberg, nacido el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, mostró desde joven un interés por la conciencia, lo que lo llevó a relacionarse con curanderos y chamanes.

¿De qué trata "El secreto del doctor Grinberg"?

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) presenta en su sitio web una sinopsis de un documental sobre Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo que investigaba la expansión de la conciencia humana y el desarrollo del potencial mental, incluyendo la posibilidad de la telepatía.

“Y parte de su misterio fue cuando, a finales de 1994 anunció un viaje que haría a la India y desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Su cuerpo se expandió a otro plano de conciencia? ¿Fue abducido por seres superiores? ¿Lo secuestró o eliminó el gobierno estadunidense? ¿Sigue vivo y trabaja al servicio de la nada?”, agrega.

El IMCINE presenta una breve entrevista con el director del documental, quien comparte que conoció al científico durante un viaje a México en 2010.

"Una mañana en Tepoztlán, una mujer me dijo que tenía que conocer a un científico mexicano que se llamaba Jacobo Grinberg. Dijo que era el más importante de México, que había trabajado con curanderos y chamanes y que se lo había llevado la NASA, ésa era su versión. Conseguí su autobiografía La batalla por el templo y me fascinó, ahí había pistas sobre la desaparición que vino después”.

Jacobo Grinberg, conocido como el "Einstein de la conciencia", desapareció el 8 de diciembre de 1994, y su familia reportó su ausencia el 12 de diciembre, cuando no llegó a su cumpleaños. Su desaparición ha generado varias teorías de conspiración, que incluyen la posibilidad de que su esposa lo matara, que fuera reclutado por el FBI o la CIA debido a sus investigaciones, o que seres de otras dimensiones lo hayan llevado tras haber logrado contactarlos.

“Es un tema que no me gusta mucho abordar porque siento que mi papá dejó muchísimo más que todo esto: qué le pasó, dónde se fue, si le hicieron tal... todo eso para mí no es importante. (...) Claro que no he sabido nada de él, pero al mismo tiempo siento que sé de él todo el tiempo; todo el tiempo está conmigo en sus libros, en su conocimiento, en todo lo que a mí me enseñó”, señaló en una entrevista Estusha, su hija.

¿Dónde ver el documental ‘El secreto del doctor Grinberg’?

El documental "El secreto del doctor Grinberg" está disponible en Netflix y también se puede ver en Amazon Prime Video sin costo adicional.

