¿Quién fue el primer participante eliminado de La Casa de los Famosos México 2?

Un concursante abandona La Casa de los Famosos México 2024 después de la primera semana, renunciando al premio de cuatro millones de pesos. Los habitantes han dado una primera impresión a sus compañeros y al público, pero su permanencia aún no está asegurada. También se han revelado algunas estrategias de los concursantes durante las nominaciones.

¿Quién fue el primer eliminado de "La Casa de los Famosos México 2024"?

Paola Durante fue la primera eliminada de La Casa de Los Famosos México 2, perdiendo la competencia contra Briggitte, Shanik Berman y Mario Bezares. Fue dirigida a la puerta donde su vehículo la esperaba para llevarla al foro.

Bezares y Shanik fueron los primeros en regresar con sus compañeros, mientras que Briggitte y Paola Durante se enfrentaron en la sala de eliminación. Paola fue la sorprendente eliminada y se despidió agradeciendo a sus compañeros junto con Galilea Montijo.

Ustedes lo decidieron y #PaolaDurante es la primera eliminada de la segunda tmeporada de #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/R84Kp7MeVt — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 29, 2024

“Quiero agradecer a todos su cariño, sé que todos notaron que me costó trabajo pero me los llevo en el corazón. Gracias por la oportunidad, los quiero mucho y lo siento, el que no me hayan podido conocer un poco más. Pero la Paola que conocieron en los últimos días soy yo, esta mujer que ya no tiene coraje, ya no tiene odio, que sabe amar...”.​

¿Cómo votar por los nominados en "La Casa de los Famosos México "?

Para votar por un concursante favorito y evitar su eliminación en el reality show, se puede hacer directamente en la página oficial o escaneando el código QR durante la transmisión de las galas. Con Vix Premium se pueden emitir hasta 10 votos por famoso, mientras que sin suscripción solo se puede votar una vez.

