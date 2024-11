Quincy Jones: Revelan las causas de la muerte del gran músico

La muerte de Quincy Jones, de 91 años, impactó a la comunidad de músicos ya que era un referente de grandes artistas como Frank Sinatra, Ray Charles y Michael Jackson.

El músico estuvo acompañado en sus último minutos junto a su familia en su casa de Bel Air en Los Angeles: “Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones”, dijeron en su momento los familiares.

¿De qué murió Quincy Jones?

Uno de los gigantes del jazz antes de morir estaba enfrentando una enfermedad que tenía desde hace unos años, pero ahora se dio a conocer las causas de su fallecimiento.

De acuerdo con el portal TMZ, Quincy Jones murió de cáncer de páncreas según el certificado de defunción que reportó el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles.

¿Quién fue Quincy Jones?

Quincy Jones trató con presidentes y líderes extranjeros, estrellas de cine, músicos, filántropos y líderes empresariales. Se fue de gira con Count Basie y Lionel Hampton, arregló discos para Sinatra y Ella Fitzgerald, compuso las bandas sonoras de ‘Raíces’ y ‘In the Heat of the Night’, organizó la celebración inaugural del presidente Bill Clinton y supervisó la grabación de ‘We Are the World’, el disco benéfico de 1985 para la ayuda contra la hambruna en África.

En una carrera que comenzó cuando los discos todavía se reproducían en vinilo a 78 revoluciones por minuto, los máximos honores probablemente sean para sus producciones con Jackson: 'Off the Wall', 'Thriller' y 'Bad' fueron álbumes de un estilo y atractivo casi universales. La versatilidad e imaginación de Jones ayudaron a desencadenar los explosivos talentos de Michael Jackson mientras pasaba de estrella infantil a convertirse en el Rey del Pop.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AUTO DE LUJO SE INCENDIA TRAS ACCIDENTE EN PASEO DE LA REFORMA