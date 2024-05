Reportan tiroteo en la mansión de Drake; hay un lesionado de gravedad

La policía de Toronto acordonó la mansión del rapero Drake, luego de que la madrugada de este 7 de mayo hubiera un tiroteo cerca del lugar que dejó una persona herida. Se investiga si lo sucedido tiene que ver con la disputa entre Drake y el músico estadounidense Kendrick Lamar.

Según los reportes, fue alrededor de las 2:10 AM, hora local, en Bridle Path, un exclusivo barrio de Toronto en donde el rapero tiene una mansión de 4 mil 650 metros cuadrados de construcción, que la policía recibió la alerta de un tiroteo.

De acuerdo al inspector Paul Krawczyk, la víctima fue un guardia de seguridad que cuidaba de la mansión, mientras que el tirador escapó en un vehículo, sin poder dar con su paradero hasta el momento. El hombre herido de bala se reporta como grave.

Sobre el rapero canadiense, el inspector señaló: "No puedo confirmar si Drake estaba en casa en el momento en que ocurrió el incidente, pero puedo decirles que estamos en contacto con su equipo y están cooperando".

Drake y Kendrick Lamar están en disputa

Las autoridades investigan si este tiroteo tiene que ver con la reciente disputa que sostienen los músicos Drake y Kendrick Lamar, la cual inició el sábado pasado cuando el estadounidense estrenó el videoclip de la canción "Not Like Us", en la que, como desde hace una década, acusa al canadiense de ser un pederasta y de no reconocer a una hija. Además, en el video se muestra precisamente la mansión que tiene Drake en Toronto, marcada con los iconos que hacen referencia a los pederastas condenados.

En respuesta, Drake sacó la canción "The Heart Part 6", en la que además de negar ser un pederasta, también se refirió de mala manera a Whitney Alford, novia de Kendrick Lamar.

Previamente al tema “Not Like Us", Kendrick Lamar ya había sacado otra canción titulada "Meet the Grahams", en la que ataca a los padres de Drake, a su hijo de 6 años, al igual que señala que es un adicto al juego y le da trabajo a personas condenadas por delitos sexuales.

Cabe recordar que Drake y Lamar fueron buenos amigos, hasta que en 2013 el estadounidense le tiró al rapero canadiense y otros más en una canción.

