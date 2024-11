Revelan el cartel oficial de EDC 2025

El Electric Daisy Carnival (EDC) 2025 ha revelado su line up de DJ’s para tres días de conciertos en la Ciudad de México, que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El festival promete una experiencia vibrante con música electrónica, impresionantes escenarios, juegos mecánicos e instalaciones artísticas. Tras el anuncio, los usuarios en redes sociales han comenzado a reaccionar a los artistas que se presentarán.

EDC 2025 cartel oficial

Se anunció la participación de numerosos artistas en el festival EDC, que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre los artistas destacados se encuentran Dimitri Vegas, Boris Brejcha, Bzars, DJ Snake, Martín Garrix y Peggy Gou, entre otros.

Adam Ten

Afroki

Agudelo888

Airrica

Allen Watts presents Awaken

Alleycvt

Amal Nemer

Áme B2B Marcel Dettman

Amelie Lens

Ann García

Argy

Asteroid

Astrix

Ayybo

Bautista

Beltran

Ben Nicky presents Xtreme

B-Front B2B Phuture Noize

Bjones

Block & Crown

Blond:ish B2B Vintage Culture

Boris Brejcha

Brennan Heart

Brian Cross B2B DJ Nano

Briela Veneno

Bzars

Cabizbajo

Caleb Calloway

Cassian

Chase & Statos

Chloé Caillet

Chris Stussy

Chris Willis & Gustavo MX

Cloonee B2B Marco Carola

Coco & Breezy

Coone

Cosmic Gate

Crankdat

Crees

Cyclops

Darren Styles

Deadly Guns

Dadmau5

DeafNY

Deorro presents: El Reventón

Desiree

Dimitri Vegas

DJ Anime

DJ Fucci

DJ Snake

DJs Pareja

Duke Dumont

Emo Nire (Grave Rave Set)

Excision

Ferry Corsten

Fisher

Gordo

Gryffin

Hamdi

Hi-Lo

Hive Mind

Honey Dijon

I Hate Models

Inekt

Innellea

Iñigo Vontier

It’s Murph

J. Worra

Jack Virgil B2B Darkho

Jeex B2B Universe Controller

Jonas Blue

Kasablanca

Kayzo

Kream

Kshmr

Layla Benitez

Layton Giordani

Layz

LF System

Lilly Palmer

Luch

Licille Croft

Maddix

Mar

Marcel Dettmann

Mariana Bo

Marlo

Martin Garrix

Mathame

Matroda

Mau P

Maz

Miguelle & Tons

Mike Martel

Miss Monique

Moritz Hafbauer

Morten

Mystery Affair

Nic Fanciulli

Nico Moreno

Oliver Heldens

Oskier B2B Urboi

Otta

Patrick mason

Paul Oakenfold

Paula Martin

Peekaboo

Peggy Gou

Pretty Pink

Prospa

Prunk

Quintino

Ray Volpe

Rayben

Rebolledo

Rinzen

Riordan

Rooler

Roz

San Pacho

Sara Landry

Secret Echoes

Shlomo

Shubostar

Silvie Loto

Solomun

Sunzz

Sweettooth

Tayhana

Taylor Torrence

The Martinez Brothers

Tiesto

Tinlicker

TNT

Trym

Twenty Six

USB Gad

Valou

Vastive

Victor Ruiz

Vlind

Warface

Waykin

Wooli

Yamagucci

YDG

YosoyMatt

YourBoyfriend

Zombies in Miemi

Zomboy

Preventa y boletos para EDC 2025

La preventa del festival comenzará el 27 de noviembre a las 14:00 horas a través de Citibanamex, y solo estará disponible para tarjetahabientes de este banco. Los precios estimados durante la preventa son: Abono General a $3,420, Abono Comfort a $4,592 y Abono Plus a $6,200, todos sin cargos adicionales. Los precios pueden variar en función de la fase de venta. Si no se tiene tarjeta de Citibanamex, se deberá esperar a la venta general.

