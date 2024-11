¡Atención! Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de diciembre

A partir de diciembre de 2024, WhatsApp dejará de ser compatible con dispositivos móviles que no cumplan con los requisitos mínimos de actualización de sus sistemas operativos. Esta decisión, tomada por Meta, tiene como objetivo garantizar un funcionamiento óptimo y seguro de la plataforma, afectando principalmente a teléfonos antiguos que no pueden actualizar a las versiones requeridas de Android e iOS.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp en diciembre 2024?

WhatsApp está actualizando su aplicación con nuevas funciones y parches de seguridad que requieren sistemas operativos más recientes. Por ello, revisa periódicamente qué dispositivos pueden seguir usando la app. A partir de ahora, se necesitará al menos Android 5.0, lanzado en 2014, lo que significa que muchos modelos anteriores que no pueden actualizarse a esta versión perderán la capacidad de usar la aplicación o enfrentarán limitaciones.

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini. HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601. LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90. Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V. Motorola : Moto G (1ª generación), Droid Razr HD, Moto E (1ª generación).

: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD, Moto E (1ª generación). Nokia : Lumia 920, Lumia 1020.

: Lumia 920, Lumia 1020. Huawei : Ascend P6, Ascend Y300.

: Ascend P6, Ascend Y300. ZTE: ZMAX, Grand X

Para usar WhatsApp en iPhone, se requiere un mínimo de iOS 12.0, lanzado en 2018. Los modelos que no pueden actualizarse a esta versión y, por lo tanto, no serán compatibles son el iPhone 5 y el iPhone 5c, que ya no reciben actualizaciones de Apple. Esto podría causar problemas de compatibilidad no solo con WhatsApp, sino también con otras aplicaciones y funciones.

¿Qué hacer si mi celular ya no es compatible con WhatsApp?

Los dispositivos mencionados ya no recibirán soporte técnico ni actualizaciones de WhatsApp, por lo que se aconseja cambiar de dispositivo para seguir disfrutando de las novedades. Alternativamente, se puede usar WhatsApp en una computadora mediante la versión de escritorio o el navegador, sincronizando la cuenta con un código QR o número.

