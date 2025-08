Revelan video donde Yanin Campos denuncia amenazas antes de morir: “Atrévete cabr%on”

El caso de la muerte de Yanin Campos, ex participante de MasterChef México, sigue dando de qué hablar, ya que ahora se filtró un video en el que la mujer denuncia haber recibido amenazas de muerte, tan sólo unas semanas antes de que perdiera la vida en un accidente automovilístico.

Fue el medio Publimetro el que publicó parte de un video de siete minutos, el cual fue compartido hace aproximadamente un mes en la cuenta de TikTok de la también modelo y enfermera, @yaninchefmx, aunque posteriormente fue eliminado.

Yanin Campos murió el pasado lunes luego de chocar a bordo de su camioneta/IG: @yanin_chefmx|

En este clip, una alterada Yanin Campos menciona:

“¿Quieres que me salga lo pinch& loca? Me va a salir, me vale v... porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo (me matan)”.

Justo en esta última parte en la que Yanin menciona haber sido amenazada, según el medio antes citado, “la mujer se lleva las manos al cuello, haciendo la señal de que le quitarían la vida”.

En el video, Yanin no menciona quién la amenazó/IG: @yanin_chefmx|

Por último, la ex participante de MasterChef México, en su edición 2018, manda un mensaje directo a un hombre que fue quien aparentemente la amenazó, aunque sin revelar su identidad:

“Atrévete cabrón, hazlo, me vale madres”.

¿Cómo murió Yanin Campos?

De acuerdo con reportes, fue la noche del pasado sábado 2 de agosto cuando la participante del reality culinario de TV Azteca circulaba sobre Periférico R. Almada, a la altura de la Privada Samaniego, en la ciudad de Chihuahua, cuando sufrió un accidente automovilístico.

Sus fans siguen lamentando a muerte de la cocinera, modelo y enfermera/IG: @yanin_chefmx|

Las versiones indican que Yanin Campos conducía una camioneta GMC Terrain negra, la cual se estrelló —por causas aún desconocidas— contra una camioneta Ford Econoline blanca que estaba estacionada.

Pese a que la cocinera fue trasladada de emergencia al hospital Christus Muguerza del Parque, dos días después su familia confirmó su fallecimiento.

