Rircardo Pérez de La Cotorrisa fue hospitalizado de emergencia: “Sentía que me moría”

En las últimas horas se ha vuelto tendencia el nombre de Ricardo Pérez , influencer y conductor del podcast La Cotorrisa , luego de que él mismo dio a conocer que fue hospitalizado de emergencia en Vancouver, Canadá.



“ Sentí que me moría”, fue como Ricardo Pérez, de 30 años de edad, describió su ingreso de emergencia al hospital al que llegó por su propio después de una presentación de La Cotorrisa, que hace junto a Slobotsky, en la ciudad canadiense.

Ricardo Pérez conduce junto a Slobotsky el podcast La Cotorrisa/IG: @lacotorrisa |



El influencer comenzó a sentirse mal, presentando fuertes dolores abdominales, por lo que acudió al hospital en donde por unas horas estuvo internado mientras médicos lo atendían y detectaban que tenía una bacteria.



“ Todo bien. Una infección con la que estamos acabando”, comentó Ricardo Pérez a sus seguidores, sin especificar qué tipo de bacteria y qué zona del cuerpo lo atacó, aunque podría creerse que fue en el estómago, porque en su publicación agregó que le recomendaron un mes de dieta blanda.

Ricardo Pérez ya salió del hospital y se encuentra en recuperación/IG: @ricardomedijo|



¿Quién es Ricardo Pérez de La Cotorrisa?



Ricardo Pérez es originario de la Ciudad de México, dedicándose desde muy joven a la comedia, específicamente al stand up, pero fue gracias al podcast La Cotorrisa, que surgió en plena pandemia, que alcanzó la fama junto a su amigo y compañero Slobotsky, con quien se ha dedicado a hacer giras por todo México y varias partes del mundo.



En solitario también ha participado en otros proyectos de comedia como en los programas STANDparados y Comedy Central presenta: Stand Up, además del reality show producido en México por Eugenio Derbez en conjunto con Amazon Prime Video, LOL: Last One Laughing.

Ricardo Pérez actualmente es pareja de la cantante y actriz Susana Zabaleta/IG: @ricardomedijo|



Recientemente el nombre de Ricardo Pérez también ha sido noticia por su noviazgo con la cantante y actriz Susana Zabaleta, principalmente por su diferencia de edad, pues ella es 30 años mayor que él.

