Rob Schneider 'apunta' a ser telonero en conciertos de Luis Miguel

Rob Schneider le 'ruega' a Luis Miguel para que lo deje ser telonero de su concierto. El famoso actor de Hollywood le mandó un mensaje a el ‘Sol’ a través de redes sociales en donde le pide abrir al menos uno de sus shows de los que hará este año.

Todo empezó porque el cantante puso el siguiente tweet: “Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show”.

Inmediatamente, Schneider no dejó pasar la oportunidad y le hizo su particular petición: “Me Gusta ¿Dónde y cuándo? ¡Tengo mis propios programas de los que preocuparme! ¿Qué tal si te abro el programa gratis? ¡Solo dime dónde y cuándo para que mi esposa Paty comience a gritar de felicidad!”.

ME GUSTA!!! ¿DONDE Y CUANDO? ¡Tengo mis PROPIOS programas de los que preocuparme! ¿Qué tal si te abro el programa GRATIS? ¡Solo dime dónde y cuándo para que mi esposa Paty comience a gritar de felicidad! https://t.co/d0YBHTm2II — Rob Schneider (@RobSchneider) February 25, 2023

Para mala fortuna de Schneider, Luis Miguel no le respondió la petición. Esta no es la primera vez que Rob le manda un mensaje a Luismi, pues en cuánto anunció su tour 2023, pidió que dijera las fechas, algo que hasta el momento no ha sucedido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDREA LEGARRETA LE FUE INFIEL A ERIK RUBÍN CON FAMOSO MODELO PREVIO A SEPARACIÓN; APUNTAN MEDIOS