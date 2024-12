Robert Pattinson anuncia que podría retirarse de la actuación cuando termine ‘Batman’

El actor nacido en Londres, Robert Pattinson, de 38 años, habló sobre la vez que fue a visitar el pasado año nuevo a su pareja Suki Waterhouse en el Caribe, cuando un oficial de inmigración se acercó y le dijo: “Oye, eres el tipo de Twilight. ¿Por qué dejaste de actuar?

Pattinson recuerdo el extraño momento y se abrió a The New York Times que no estaba seguro de cómo responder, “Yo estaba como… ¿Soy Batman?

El actor saltó a la fama en la exitosa y popular película de vampiros ‘Crepúsculo’, apareciendo en las películas de 2008 a 2012 dando vida al personaje de Edward Cullen.

Después del éxito de esta saga de vampiros, Pattinson estuvo protagonizando una serie de películas y series independientes y experimentales de bajo presupuesto.

Pattinson habló el hecho que actualmente sea menos reconocido a pesar que ha participado en diferentes películas a lo largo de estos últimos años,

¿Batman el último personaje de Robert Pattinson?

Después del estreno de Batman, se puede ver a un Robert separándose de la imagen que Edward Cullen le dejó y no solo eso, Pattinson abandonó el personal habitual de playboy que representa Bruce Wayne, el actor optó por una versión más callada y oscura.

La película de 2022 está programa para una secuela y formará parte de una trilogía, y la próxima entrega está prevista para llegar a cines en 2026.

“Realmente podría estar retirándome al final de ellas (la trilogía de Batman” bromeó Pattinson.

El más reciente proyecto de Robert que será estrenado en cines de ‘Mickey 17’ del director Bong Joon Ho llegue a abril de 2025.

