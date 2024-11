Rodada del Terror 2024: Motociclistas asaltan a automovilista y varias motos se incendian

El jueves por la noche se realizó la tercera ‘Rodada del Terror 2024’, donde cientos de motociclistas salieron a las calles disfrazados por Halloween para espantar a automovilistas y peatones.

Al menos 30 grupos de ‘bikers’ se empezaron a reunir por la noche para salir a recorrer las avenidas y calles de la Ciudad de México, pero por desgracia hubo algunos incidentes a lo largo del camino.

Reportan incidentes por Rodada del Terror

Sobre la avenida Tlalpan una motocicleta se incendio, por lo que fue consumida por las llamas y, aunque, los presentes trataban de apagarla no fue posible. Otro problema similar pasó en la Av. Tláhuac, donde al final no hubo heridos.

Por medio de las redes sociales, se dejaron ver quejas de automovilistas que reclamaban que los amantes de las dos ruedas manejaban imprudentemente. Además, que viajaban sin casco y provocado caos vehicular.

“Sin policías, en total anarquía por las avenidas de las #CDMX, ya es hora de que las PROHIBAN o se matan o te atracan” y “Hubo decenas de ellos que casi le pegan a mi coche por Valle Gomez al regresar a casa”, fueron parte de los reclamos.

Asaltan a automovilista en Xochimilco

La Rodada del Terror se realizó a lo largo y ancho de la CDMX, donde en Xochimilco quedó grabado el asalto a un conductor que buscaba cruzar una avenida.

En las imágenes de Canal 6 se aprecia como algunas personas se bajaron de sus motos para agredir al automovilista. La abrieron sus puertas y le robaron sus cosas, incluso se llevaron las llaves de la unidad por lo que no podía avanzar y se quedó en medio de la vía.

“No se vale, uno quiere pasar bien, te avientan la moto, se ponen pende$%&, te agreden, te pegan, te madrean el carro, te roban… eso no se vale”, declaró el afectado que no sabía qué hacer por la agresión que sufrió.

#ÚLTIMAHORA | Automovilista que transitaba cerca de la Avenida Xochimilco fue asaltado por participantes de una de las rodadas del terror, los delincuentes robaron sus pertenencias y vandalizaron el vehículo del conductor #TelediarioNocturno con @Carloszup y @paobarquet pic.twitter.com/rYSgDpfyXo — @telediario (@telediario) November 1, 2024

