VIDEO: Arman marcha en protesta contra el Halloween: "Es una fiesta diabólica"

El próximo 31 de octubre se celebra en Estados Unidos el famoso Halloween, que es más una fiesta de disfraces y llena de terror. Pero esta fecha ha permeado en otro países de Europa y más de América Latina.

Desde años atrás, mucha gente ha estado en contra de esta celebración porque la consideran pagana pues es en víspera del evento cristiano de Todos los Santos y porque atenta contra las tradiciones del Día de Muertos.

En Perú protestan contra el Halloween

Por ejemplo, en Perú se organizó una marcha contra el Halloween para advertir del peligro de esta fiesta 'satánica' y porque es mejor seguirle dando voz a Cristo.

Las personas, pertenecientes a una iglesia cristiana, portaron globos y pancartas donde no estaban de acuerdo con la celebración por liberar los demonios.

“Salimos a las calles para decirte la verdad, la fiesta del Halloween es una fiesta pagana, es una fiesta diabólica, es una fiesta del diablo. Amigo, amiga, padre de familia no caigan… no lleven a sus hijos a estas fiestas, son fiestas satánicas”, decían por un altavoz.

Critican su botarga de la Biblia

En medios de cánticos para salvar a los pecadores, la pequeña agrupación encabezó su marcha con una botarga de la Santa Biblia, lo que generó críticas en las redes.

Los cibernautas les recriminaron que disfrazaran a una persona, cuando ellos están en contra del Halloween, donde la gente sale con cualquier atuendo a celebrar.

“¿Y por qué van disfrazados?”, “Pero él se disfrazó de Biblia… ¿eso no es pecado?”, “Ellos van disfrazados de evangélicos y nadie les dice nada” y “Si no existiera el Halloween no existieran los disfraces. Porque el diablo se vistió de serpiente para engañar a Eva, eso sí es Halloween versión bíblica”, fueron parte de los comentarios, algunos en broma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SEP CONFIRMA MEGAPUENTE DE 5 DÍAS EN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS! TE DECIMOS EN CUÁL ESTADO