Rompe en llanto hija de Franco Escamilla tras el bullying que recibió por sus XV años

Después que el comediante de Franco Escamilla hiciera comentarios burlándose del participante Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México, recibió una ola de comentarios de odio y burlas hacia su familia luego que se viralizaron unos videos y fotografías de la fiesta de XV años de la hija del comediante.

A raíz de la celebración, usuarios en redes recordaron los chistes que hizo el comediante sobre las quinceañeras con sobrepeso, chistes que han afectado a su hija.

Franco Escamilla es el tipo de guey que cree que se puede burlar de todo el mundo, pero nadie tiene derecho a burlarse de él. El apoyar a distintas causas sociales no te exime de la crítica. Pensar que estos son los comediantes que se burlan de " la generación de cristal " pic.twitter.com/0bg3YN2yWo — Juan Bellik (@bellik14451) September 6, 2024

La hija de Franco Escamilla reaccionó a través de sus redes sociales con una serie de publicaciones donde aparece cantando “Quinceañera”.

La joven publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde explicó que su mayor error en todo lo que está pasando en cuanto a los comentarios de su padre, es que ella quería ser una quinceañera feliz.

“Creo que el mayor error fue querer una quinceañera feliz, lol”

Después la quinceañera compartió un mensaje en donde recordó sus XV como un recuerdo bonito y describe que deja todo lo malo atrás.

“No saben lo bonito que es este recuerdo para mí. Lamentablemente no todos ven lo que realmente este video es: Una niña que adora a su papá y anhelaba desde pequeña este momento tan mágico, dejando de lado todo lo malo, soy solo una niña con su papi”.

Por su parte, su padre, lanzó un fuerte mensaje contra quienes han emitido ataques en su contra.

El comediante aseguró que las personas que lo atacaron no saben lo que es humor negro, pues utilizaban esa excusa para las burlas y críticas que ha recibido por burlarse del ataque de ansiedad de Arath de la Torre.

Gaby Salazar, esposa de Franco Escamilla también defendió a su familia

“Dónde quedó el respeto del que tanto se jactan?? Feministas donde está la sororidad a una mujer de 15 años???”.

La esposa de Franco Escamilla asegura que la gente está defendiendo a personas que ni en su vida lo hacen y que no es justicia lo que ellos quieren hacer pues ellos mismos están generando violencia y no son mejores personas que Franco Escamilla.

“Defendiendo” a quien no los hace en la vida, no vengan con su fachada de hacer justicia o poner un alto a la violencia, cuando ustedes la están generando, no son mejores personas solo están sacando su mi3rd4”.

