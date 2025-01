Rubén Albarrán insiste en ser buen padre a pesar de no ver a su hija

El cantante de Café Tacvba, Rubén Albarrán, ha sido señalado en varias ocasiones por su expareja Andrea Medina Riancho de ser un deudor alimentario y de abandonar a la hija que tuvieron en común.

En conferencia de prensa dentro de las actividades del Vive Latino, el músico lamentó que la actriz Ofelia Medina, tía de la mamá de su pequeña, haya ventilado el problema por ser privado.

Rubén Albarrán atraviesa por un problema contra su expareja / IG: @ru.albarran|

"Pues entre, tal vez, más popularidad, o más atención pública atraigas, pues es más probable que surjan personas que quieran aprovecharse de la situación, y sucede”, declaró.

Rubén Albarrán se considera buen padre

El distanciamiento que tiene con su hija obedece más a que la pequeña está con su madre en Estados Unidos y él hace su carrera en México, hecho lo pone triste y más por todo lo que se ha dicho de su persona.

El músico lamenta el cómo se están dando las cosas con su hija / IG: @ru.albarran|

“Pues me siento triste, pero es la forma en que piensa ella y está bien. Yo tengo mi forma de pensar y de actuar y yo he actuado de buena fe, de buen corazón y pues desacuerdos siempre hay, desgraciadamente”, expuso.

Al ser cuestionado si se considera un buen padre a pesar de todo lo ventilado, Rubén dijo que “sí, claro” y que del tema no hablará más pues ya todo se ha hecho público.

“No voy a hablar de eso, ya me he expresado, he dado las razones por las cuales yo considero que están en un error. Y bueno, pues cualquier persona puede buscar información, porque es información pública. Más de eso no voy a ahondar”, concluyó.

El cantante prefiere ya no hablar de su vida personal / IG: @ru.albarran|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RECICLATRÓN 2025: FECHA, SEDE Y CONDICIONES PARA TIRAR TUS APARATOS ELECTRÓNICOS VIEJITOS