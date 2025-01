¿Van a deportar a Selena Gómez? Esto sugirió un político a fin a Donald Trump

Selena Gómez sigue siendo noticia y es que luego del video en el que aparece llorando por el dolor que sintió al ver que Estados Unidos está deportando a migrantes indocumentados , Sam Parker, político estadounidense a fin al Presidente Donald Trump, sugirió que deportaran a la actriz de raíces mexicanas, asegurando que se identifica más con México que con el país de las barras y las estrellas.



Todo comenzó hace unos días cuando entre lágrimas la cantante y actriz, que recientemente participó en la película nominada a los Premios Oscar ‘Emilia Pérez’, compartió con sus seguidores lo mal que se siente por la deportación masiva que ordenó la Casa Blanca de migrantes indocumentados.

Selena Gómez recién subió un video llorando por la deportación masiva de migrantes/IG: @selenagomez|



“ Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante”, fue parte de lo que dijo Selena Gómez en ese video, el cual minutos más tarde eliminó por las críticas en su contra.



Político pide deportar a Selena Gómez de Estados Unidos



Aquellas imágenes de Selena Gómez se hicieron tan virales, que Sam Parker, un excandidato al Senado de Estados Unidos por el estado de Utah y a fin al Presidente Donald Trump, utilizó sus redes sociales para arremeter contra la exestrella de Disney.



“ Desperté esta mañana y vi noticias de Selena en todos lados de todo el mundo... bien, ahora que tengo su atención, quiero decir que Estados Unidos no es un programa global de bienestar, empleo o educación, quédense en casa y construyan sus propios países y futuros”, se lee en el mensaje que escribió en X el político.



Posterior a ello, Parker compartió una publicación de otro usuario que dice “Selena Gomez eligió a los inmigrantes ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en 1987, ¿tal vez Selena también debería ser deportada?”, a lo que Sam agregó: “Deporten a Selena Gómez”.

Sam Parkers sugirió la deportación de Selena Gómez/X|



Los ataques de Sam Parker no terminaron ahí, ya que más tarde nuevamente utilizó sus redes sociales para arremeter contra Selena Gómez, asegurando que ella se identifica más con México que con Estados Unidos.



“ Hoy he criticado mucho a Selena Gómez, pero la verdad es que en parte culpo a millones de estadounidenses blancos por la actitud de Selena Gómez: se identifica con otras personas porque no ve a Estados Unidos como nada más que una zona económica de oportunidades monetarias. Pero eso no es nada especial con lo que identificarse, así que, por supuesto, se identifica con su México ancestral”, agregó Sam Parker.



Selena Gómez responde a político que la quiere deportar



Selena Gómez por su parte se tomó con humor las críticas recibidas, publicando una historia en Instagram en la que de manera sarcástica responde al político que sugirió deportarla. “Oh, señor Parker, señor Parker, gracias por las risas y por amenazas”, se lee.

La actriz y cantante respondió con sarcasmo al político/X|



Cabe señalar que Selena Gómez no podría ser deportada, ya que es nacida en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, y sus raíces mexicanas provienen del lado de su padre y sus abuelos, quienes son de originarios de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX