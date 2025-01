Selena Gómez llora por la deportación masiva de mexicanos: “Están atacando a toda mi gente”

La actriz y cantante Selena Gómez se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir un video en el que expresa, entre lágrimas, el dolor que siente por los migrantes indocumentados que están siendo deportados a México desde los Estados Unidos por orden del nuevo Presidente Donald Trump.



Su video lo tituló “I'm sorry”, acompañado de un emoji con la bandera de México y en él la actriz de la película 'Emilia Pérez' se muestra vulnerable y afectada por la reciente deportación masiva de mexicanos, incluyendo miles de niños.

La actriz aseguró que le duele ver cómo están tratando a los indocumentados, especialmente a los niños/IG: @selenagomez|



“ Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante.



“ Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”, comentó Selena Gomez, quien aunque es nacida en Estados Unidos Unidos tiene raíces mexicanas gracias a su padre.

En redes sociales señalaron que Selena Gómez sólo lo hacía para ganar adeptos por su papel en 'Emilia Pérez'/IG: @selenagomez|



Apenas unos minutos después de haber publicado su video, Selena Gómez decidió borrarlo ante las críticas que recibió de parte de varios internautas, quienes pusieron en tela de juicio que en verdad estuviera afectada por los migrantes mexicanos que está siendo deportados.



Incluso, hubo quienes relacionaron esta postura de la exestrella de Disney con un intento de tratar de ganar empatía, luego de llevarse varias críticas recientemente por su actuación en al película 'Emilia Pérez', en la que quedó al descubierto su poco dominio del idioma español.

Selena Gomez shares new Instagram story crying amid the deportation of Mexicans:



“I’m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don’t understand. I wish I could do something.” pic.twitter.com/9H7ojMhpCN

— Pop Base (@PopBase) January 27, 2025