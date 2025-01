Deportación masiva de Trump costará a Estados Unidos 300 millones de dólares

El plan que tiene Donald Trump de hacer una deportación masiva podría resultar contraproducente para Estados Unidos, ya que de llevarlo a cabo, esto podría costarle 300 millones de dólares al país, además de una depreciación en su economía, según especialistas.



Durante su campaña y posterior a ganar las elecciones, Trump prometió que desde su primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca buscaría deportar a millones de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos, argumentando que además de quitarle empleos a los estadounidenses, también son los culpables de la violencia que se vive en aquel país, principalmente por el consumo de drogas como el fentanilo.

Trump quiere expulsar de Estados Unidos a millones de migrantes/AP |



Y aunque su decisión migratoria parece ser inminente, especialistas alertan que de llevar a cabo esa deportación masiva, Trump generaría un gasto millonario a los Estados Unidos y un impacto en la economía del país.



Según el American Immigration Council, la deportación masiva que plantea Trump le costaría a Estados Unidos unos 300 millones de dólares. Por su parte The Peterson Institute for International Economics (PIIE) presentaron recientemente un estudio llamado 24-20 The International Economic Implications of a Second Trump Presidency, en el cual recalcan el daño que ocasionaría a la economía estadounidense expulsar millones de migrantes de un día al otro.



En el documento de plantean dos escenarios: el primero es una deportación de 1.3 millones de trabajadores, con lo cual el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos caería un punto porcentual por año, mientras que en el otro escenario se maneja una deportación de 8.3 millones de personas, lo que implicaría una caía del PIB del 7% anual.

Le economía de EE.UU. se vería afectada con la deportación masiva de migrantes/Pixabay |



¿Cuántos millones de mexicanos ilegales hay en Estados Unidos?



Aunque no hay cifras oficiales, ya que ni los propios Gobiernos de Estados Unidos y México tienen claro cuántos son, de acuerdo al estudio “Los mexicanos en Estados Unidos. Ni ilegales ni indocumentados (escenarios ante el discurso Donald Trump 2.0)”, realizado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) y avalado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en Estados Unidos viven de manera ilegal unos 13.5 millones de personas, de las cuales al menos 4 millones 926 mil 393 son mexicanos, lo que representa el 36.4%.

Hay cerca de 5 millones de mexicanos viviendo ilegalmente en Estados Unidos/AP |



De esta cifra, el mismo estudio señala que seis de cada 10 mexicanos ilegales viviendo en Estados Unidos provienen de Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla.



Además, del total de indocumentados mexicanos viviendo en Estados Unidos 44% son mujeres y el 65% del total está entre los 30 y 54 años de edad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de México se dice “listo” para recibir la deportación masiva de migrantes planteada por Trump