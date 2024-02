¿Sabías que Bad Bunny se ha convertido en un verdadero ícono de moda? Descubre las razones detrás de su impacto en el mundo de la moda

Bad Bunny se ha convertido en un ícono de moda debido a su capacidad para romper estereotipos y su asociación con marcas de moda como Jacquemus. Su música ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente desde el lanzamiento de 'YHLQMDLG' en 2020 y 'Un verano sin ti' en 2022. Además, ha llamado la atención por su estilo único, que incluye pintarse las uñas, usar falda y maquillarse.

El intérprete de 'Me porto bonito' ha destacado no solo por su talento musical, sino también por su habilidad para explorar la moda y trabajar con diferentes diseñadores, convirtiéndose en el favorito de muchas firmas. Su interés por la moda se remonta a su infancia, cuando salía de compras con su mamá.

“Siempre recuerdo ver las piezas con ropa de mujer, y siempre me quedaban mucho mejor, y tenían tanta variedad diferente”, reveló el cantante para Harper’s Bazaar en 2022.

Bad Bunny, coanfitrión de la Met Gala

Bad Bunny ha sido elegido como coanfitrión de la MET Gala 2024, lo que demuestra que es el 'it boy' del momento. No es común ver a alguien como él en este exclusivo evento de moda, pero su invitación demuestra su influencia y éxito. Su participación no se debe solo a su música o al movimiento latino, sino también a sus colaboraciones con marcas de renombre como Dior, Louis Vuitton y Prada.

Firmas con las que ha colaborado Bad Bunny

Jacquemus

En 2022, Bad Bunny se convirtió en embajador de la campaña publicitaria ‘Le Splash’ de Jacquemus, posando en un vestido rosa y tacones en las playas de Miami. A pesar de las críticas por romper estereotipos, también recibió aplausos del público.

El puertorriqueño ha vestido de Jacquemus en más de una ocasión, incluyendo la MET Gala de 2023 donde lució un traje oversize de tweed blanco con chaqueta cruzada y espalda al aire, acompañado por el diseñador de la firma francesa.

Louis Vuitton. Tiffany & Co. y Dior

Bad Bunny colaboró con Jacquemus y protagonizó una portada de 'Harpers Bazaar' en septiembre, donde fue nombrado como parte de un grupo de jóvenes menores de 30 años considerados como los futuros íconos del momento. En la portada, rompió estereotipos con un look total white de Louis Vuitton, complementado con combat boots de Dior y joyas de Tiffany.

Bad Bunny junto con Kendall en Gucci

Bad Bunny y Kendall Jenner protagonizaron una campaña de Gucci llamada 'Gucci Valigeria', en la que confirmaron su relación a través de una serie de fotos. La campaña se desarrolla en un aeropuerto y muestra a las celebridades luciendo prendas de la colección Gucci Savoy, que incluye bolsas de viaje y maletas inspiradas en el legado de la marca.

