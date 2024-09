¿Sabías que el 21 de septiembre se regalan flores amarillas? ¡Descubre el significado!

Las flores son un detalle típico en las relaciones de pareja y para mostrar cariño a familiares y amigos. Con las redes sociales, se ha vuelto popular regalar flores amarillas, sobre todo el 21 de septiembre.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre proviene de la telenovela argentina "Floricienta". La historia sigue a una joven huérfana que trabaja como empleada doméstica en la rica familia Frietsenvalden, donde se enamora de Federico, el hermano mayor, pero debe mantener su amor en secreto. Su sueño de recibir flores amarillas de él se materializa cuando él llena su casa con estas flores, inspirando la canción "Flores amarillas".

Así que los fans de la telenovela de Cris Morena decidieron hacer lo mismo. Y es que el 21 de septiembre Argentina celebra la llegada de la primavera, por eso eligieron esa fecha para regalar flores amarillas.

¿Qué significan las flores amarillas?

Las flores amarillas suelen simbolizar la amistad, la alegría y la felicidad. También pueden representar la luz del sol y la energía positiva. En algunas culturas, se asocian con la celebración y el optimismo. Sin embargo, el significado puede variar según el contexto y la especie de la flor.

Letra de la canción 'Flores Amarillas' de Floricienta

Él la estaba esperando con una flor amarilla



Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila



Y el amarillo del Sol iluminaba la esquina



Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña

Ella sabía que él sabía



Que algún día pasaría



Que vendría a buscarla



Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas



El instante del encuentro



Está dicho que es un hecho



No la pierdas, no hay derecho



No te olvides que la vida



Casi nunca está dormida

