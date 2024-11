The Santa Run 2024 CDMX: Checa cuándo y dónde puedes correr disfrazado de Santa Claus

La Santa Run México se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2024 en el Parque La Mexicana. Este evento combina la carrera con disfraces y un ambiente navideño festivo.

The Santa Run México 2024

El evento en el Parque La Mexicana dará inicio a las 7:00 a.m. con carreras de 10K y 5K, seguido a las 7:15 a.m. por una caminata de 1K destinada a niños, perros, personas en sillas de ruedas y carriolas. Se recomienda a los asistentes llegar antes de las 6:40 a.m. para evitar inconvenientes por cierres viales. Al inscribirse, los participantes recibirán un kit que incluye un traje oficial de Santa Claus; no obstante, aquellos que ya posean un traje de ediciones anteriores podrán participar sin necesidad de adquirir uno nuevo. Este evento es apto para toda la familia y permite la asistencia de mascotas.

El Santa Run ofrece un post-evento navideño lleno de diversión, que incluye un concierto con música y personajes navideños, una rifa de regalos, un área para fotos, degustaciones de productos de patrocinadores, juegos y dinámicas, y un espacio especial para perros.

El evento constituye una carrera idónea para concluir el año de manera amena, en la cual los participantes tienen la oportunidad de vestir un traje de Santa. Se trata de una actividad familiar que incluye tanto a personas como a perros, acompañada de buena música y un ambiente festivo. No pierda la oportunidad de participar en esta carrera que le invita a mantenerse activo.

¿Quién es Santa Claus?

Santa Claus es una figura mítica asociada con la celebración de la Navidad. Se le representa comúnmente como un hombre mayor, alegre y regordete, que viste un traje rojo con un cinturón negro y barba blanca. Santa Claus es conocido por traer regalos a los niños en la noche del 24 de diciembre, viajando en un trineo tirado por renos. Su origen se basa en la figura de San Nicolás, un obispo del siglo IV, y ha evolucionado a lo largo del tiempo, incorporando elementos de diversas tradiciones culturales.

