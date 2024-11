Santuario de las Mariposas Monarcas abre sus puertas para visitantes

Si eres amante de la naturaleza, esta noticia te gustará, pues se ha anunciado que las piedras del majestuoso santuario de la Mariposa Monarca ha abierto sus puertas para todos los visitantes.

Ubicado en el bosque del Estado de México y Michoacán, el santuario abre sus puertas para todos los visitantes para la temporada de hibernación 2024-2025.

Este evento anual destaca la impresionante migración de más de 4,000 kilómetros de estas delicadas criaturas que viajan desde Canadá y Estados Unidos hasta los oyameles mexicanos.

¡Descubre la magia que guardan los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán!

Que no te lo cuenten, vive la experiencia única de ver este fenómeno natural que llena de vida nuestros bosques y conecta con la naturaleza en su máxima expresión.#Michoacán #elAlmadeMéxico pic.twitter.com/Aef8VvssP9 — Michoacán (@Michoacan) November 21, 2024

¡Hoy nuestros santuarios abren sus puertas a la Mariposa Monarca! Visítanos de noviembre a marzo y sorpréndete con este espectáculo natural. #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/PNNXyhYXTl — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) November 15, 2024

¿Hasta cuando podrás disfrutar de este santuario?

Para los visitantes en los santuario será posible hasta el 31 de marzo de 2025 que puedas visitarlo.

Son atro paraderos turísticos ubicados en los estados de Michoacán y el Estado de México, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

En coordinación con los gobiernos de Michoacán y del Estado de México, anunciamos la apertura al público de los santuarios de la #MariposaMonarca de la temporada de hibernación 2024-2025. https://t.co/7nmMUPuiIr #SomosNaturaleza #ProtejamosAlasMonarca pic.twitter.com/67FvJAmpzV — CONANP (@CONANP_mx) November 15, 2024

Santuarios abiertos al público:

Michoacán:

El Rosario, municipio de Ocampo

Senguio, municipio de Senguio

Sierra Chincua, municipio de Angangueo.

Estado de México:

Piedra Herrada, municipio de San Mateo Almomoloa

Si estás interesado en visitar este santuario podrás disfrutar de recorridos guiados por expertos locales, quienes aseguran que el turismo se realice de manera responsable, respetando tanto a las mariposas como a su entorno.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ha implementado un estricto código de conducta para preservar este fenómeno natural.

La mariposa Monarca (Danaus plexippus) es reconocida internacionalmente por unir a América del Norte con su espectacular migración. La generación migratoria (los mismos individuos) hace el recorrido de ida y vuelta. #SomosNaturaleza #ProtejamosAlasMonarca pic.twitter.com/S6yzmJC6BZ — CONANP (@CONANP_mx) November 18, 2024

¿Cuáles son las recomendaciones para visitar este santuario?

Durante el recorrido respetar los senderos establecidos.

Seguir indicaciones de guías locales.

No introducir alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego ni mascotas.

Durante la estancia en el santuario no comer ningún tipo de alimento.

No retirar ni llevarse plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que sea parte del bosque.

No fumar ni encender fogatas.

Respetar los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca.

Permanecer en silencio durante la estancia en el santuario.

No usar flash para tomar fotografías.

No molestar ni tocar

No permanecer más de 18 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas de vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las Monarcas.

No utilizar sanitizantes ni gel antibacterial cerca de las colonias de mariposa Monarca.

No tirar basura ni cubrebocas dentro del santuario.

