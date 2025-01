Sasha admite vivir con vergüenza por los abusos de Luis de Llano

Sasha Sokol no cierra el capítulo contra Luis de Llano por el presunto abuso que ejerció contra ella cuando era una menor de edad y sostenían una relación sentimental.

Frente a los medios, la cantante reconoció que durante todo este tiempo la ha pasado mal pues se siente juzgada por la sociedad y piensa que ha sido la mala del cuento.

Sasha tuvo un encuentro con los medios donde dijo cómo se siente / Redes Sociales|

“No, bueno, lágrimas es poco. Ha sido durísimo, y hoy me doy cuenta que lo duro no fue cuando lo viví, o ahora que me doy cuenta de lo que viví, sino que de alguna manera todos estos años, décadas, he vivido con una cierta vergüenza porque, curiosamente, en todos estos años soy yo quien ha sido juzgada”, detalló.

Sasha espera que Luis de Llano pague

La también actriz dijo que los señalamientos contra el productor nunca han existido porque piensa que hay una admiración hacia él por que tenía de novia una jovencita.

“O sea, yo he sido la criticada, como si yo fuera una persona perversa y él nunca fue juzgado. ¿Me explicó?, él era: ‘ah, mira, qué maravilloso hombre y qué fregón ha de ser que hasta una niña de 14 anda con él’”, expuso.

Luis de Llano ha buscado la manera de librar la justicia / Redes Sociales|

Ante este panorama, Sasha espera que pronto se resuelva su caso ahora que la Suprema Corte de Justicia a tomado el caso, pues Luis de Llano ha buscado la manera de no pagar por lo que hizo.

“Esto creo que es lo más importante porque va a permitir que otras personas que vivieron algo similar a lo mío se les valide su derecho a la verdad”, finalizó.

La cantante espera que la Suprema Corte resuelva su caso y quede un antecedente / Redes Sociales|

