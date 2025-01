Joe Biden se despide de la nación para entregar la Casa Blanca a Donald Trump

El presidente Joe Biden se ha dirigido a la nación en su discurso de despedida de sus 50 años de carrera política.

Biden de 82 años se dirigió a la nación por última vez desde la Oficina Oval el día de hoy, miércoles por la noche.

"Quiero advertir al país de algunas cosas que me preocupan mucho. Y esta es una preocupación peligrosa. Y esa es la peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultra ricas. Y las consecuencias peligrosas si su abuso de poder se deja sin control', dijo.

"Hoy, una oligarquía está tomando forma en Estados Unidos de extrema riqueza, poder e influencia que amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos básicos, las libertades y la oportunidad justa para que todos salgan adelante", agregó, en referencia a los asesores multimillonarios de Trump, Elon Musk y Mark Zuckerberg, que visitaron Mar-a-Lago la semana pasada.

Biden abrió su discurso desde el Resolute Desk atribuyéndose el mérito del acuerdo del alto el fuego en Gaza.

"Este será mi último discurso para usted desde el pueblo estadounidense, desde la Oficina Oval, desde este escritorio como presidente. Y he estado pensando mucho en quiénes somos y tal vez incluso más importante, quiénes deberíamos ser', dijo.



En su discurso, que duró unos 20 minutos, Biden no mencionó a Trump por su nombre, sino que dijo que "deseaba el éxito de la administración entrante porque quiero que Estados Unidos tenga éxito".

"Es por eso que he celebrado mi deber de garantizar una transición pacífica y ordenada del poder, para garantizar que lideremos con el poder de nuestro ejemplo. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos está en condiciones de seguir teniendo éxito".

Joe Biden advirtió a Estados Unidos sobre el poder de millonarios como Musk y Zuckerberg | France24|

Biden también se refirió a los incendios forestales que queman partes de Los Ángeles:

"La amenaza existencial del cambio climático nunca ha sido más clara. Solo mira al otro lado del país, desde California hasta Carolina del Norte".

Joe Biden se atribuyó la negociación con Israel para parar el fuego en Gaza|

Joe tomó un momento de su discurso para referirse a su familia y a la vicepreesidenta Kamala, cuando lo hizo, Jill Biden se acercó para tomar la mano de Harris, un movimiento que se prodio en medio de informes de una relación helada entre las dos mujeres:

"Ha sido el mayor honor de mi vida llevarte como comandante en jefe y, por supuesto, a Kamala y a su increíble compañero. El histórico vicepresidente. Ella y Doug se han convertido en una familia. Y para mí, la familia lo es todo', dijo.

Thanks to the leadership of President Joe Biden, a ceasefire and hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Read my full statement: pic.twitter.com/ab62MLy7QA

"Mi más profundo agradecimiento a nuestra increíble primera dama que estuvo conmigo en el Oval hoy, por toda nuestra familia. Eres el amor de mi vida y las vidas de mi amor, mi eterna gracias a ti, el pueblo estadounidense".

"Las redes sociales están renunciando a la verificación de hechos", agregó en un golpe directo al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien anunció que su empresa estaba renunciando a eso.

Mientras tanto Zuckerberg asistirá a la inauguración de Trump y coorganizará un evento para el presidente electo.

Four years ago, in the middle of a pandemic, we needed a leader with the character to put politics aside and do what was right. That’s what @JoeBiden did.



At a time when our economy was reeling, he drove what would become the world’s strongest recovery – with 17 million new… pic.twitter.com/Is3SX9DufE

— Barack Obama (@BarackObama) January 16, 2025