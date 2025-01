Saxofonista María Elena Ríos irrumpe evento de Sheinbaum: “Las mujeres no tenemos justicia en Oaxaca”

El día de hoy, 24 de enero, la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz, la saxofonista oaxaqueña que fue quemada con ácido en 2019, irrumpió en un acto de la Claudia Sheinbaum donde se llevaba a cabo la inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec.

La joven interrumpió el acto denunciando que su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, está libre y a diferencia de lo que señalan las autoridades no se encuentra en un hospital con un pronóstico grave de salud.

La saxofonista tomó el micrófono al final del discurso de la mandataria para asegurar que se rinde, ya que su agresor no se encuentra en el hospital al que había sido trasladado para recibir atención médica.

"Me rindo", dice María Elena Ríos @_ElenaRios a Claudia Sheinbaum. La saxofonista oaxaqueña atacada con ácido denuncia que su agresor Juan Antonio Vera Carrizal no está bajo custodia policial y que tampoco está en un hospital. "Las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia", dice pic.twitter.com/Gs3Vn7wRZL — Almudena Barragán (@Muna_bargan) January 24, 2025

María Elena Ríos también aseguró que el estado ha realizado una campaña para difamarla, esto luego de que los asistentes al evento comenzaran a abuchearla desde el momento en el que tomó la palabra.

“Esto es todo lo que ha hecho el estado en campañas para difamarme. El día de hoy quiero decir que me rindo, me rindo gobernador, usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan”, comentó la saxofonista.

Ante la presencia de María Elena Ríos, Claudia se acercó a la mujer para escucharla y brindarle algunas palabras, sin embargo, la saxofonista mostró una pancarta a los asistentes.

María Elena protestó por no tener justicia en su caso / Captura de pantalla|

“Me rindo gobernador, usted y Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital”, dijo la saxofonista.

Ríos señaló directamente al gobernador morenista, Salomón Jara, de complicidad con la situación de su agresor.

“Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo, ganó el gobernador. Y el día de hoy quiero decirle que las mujeres no tenemos justicia en Oaxaca”.

La saxofonista finalizó su comentario y en compañía de otra mujer extendió una pancarta en la que detalló que en Oaxaca “no es tiempo de mujeres”.



¿Qué le sucedió a María Elena?

La saxofonista fue atacada con ácido por orden, presuntamente, del que fue su pareja sentimental, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.

Ella tenía 27 años, él 56, María era estudiante y trabajaba en una oficina para gestionar visas en ese entonces, él era un poderoso empresario gasolinero de gran influencia en Oaxaca.

María Elena irrumpe evento de Claudia Sheinbaum / Cuartoscuro|

Elena Ríos no ha parado de exigir justicia y de pelear para que ese tipo de ataques sean considerados feminicidios en grado de tentativa en todo el país.

En diciembre de 2024, la víctima denunció que su agresor había sido trasladado de la cárcel al hospital Santa Anita, en la capital oaxaqueña, al encontrarse en un grave Estado de salud. Sin embargo, Ríos denuncia que ningún médico adscrito a la Fiscalía de Oaxaca ha podido comprobar el estado de salud grave del preso.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cae Axel "N" uno de los operadores más buscados de La Unión Tepito en CDMX