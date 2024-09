¿Se retrasa el pago de pensiones del IMSS e ISSSTE por la toma de posesión de Claudia Sheinbaum?

México se prepara para la asunción de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta el 1 de octubre, un día feriado. Esto ha generado preocupaciones entre los beneficiarios de pensiones del IMSS y el ISSSTE sobre posibles cambios en la fecha de sus depósitos.

¿Cuándo pagan la Pensión IMSS de octubre?

El depósito correspondiente a octubre de 2024 para los pensionados del IMSS se efectuará el 2 de octubre, dado que el 1 de octubre se considera un día de descanso obligatorio debido al cambio de presidente.

¿Cuándo pagan la pensión ISSSTE de octubre?

Los pensionados del ISSSTE recibirán su pago el viernes 27 de septiembre, sin cambios en la fecha debido a la toma de posesión. Este calendario ya había sido anunciado, por lo que no habrá retrasos en el acceso a sus fondos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) efectúan los pagos de pensiones únicamente en días hábiles. Por lo tanto, si el 1 de octubre no observas el abono en tu cuenta, no te alarmes, ya que se trata de un día festivo que no se volverá a presentar hasta el próximo cambio de administración en el poder ejecutivo.

Calendario de pagos ISSSTE

Pensión de noviembre: El depósito será el 31 de octubre de 2024.

Primera parte del aguinaldo: El pago se realizará durante la primera quincena de noviembre.

Pensión de diciembre: Se depositará el 29 de noviembre de 2024.

