Se revela retrato oficial de Donald Trump para su segundo mandato como presidente de EE. UU

Hoy 16 de enero, el equipo de transición de Donald Trump presentó los retratos oficiales de Trump y del vicepresidente electo JD Vance, a pocos días de su toma de protesta el 20 de enero de 2025. Esta ceremonia en el Capitolio marcará el inicio del segundo mandato de Trump.

Los retratos del presidente electo y del próximo vicepresidente, JD Vance, fueron difundidos mediante comunicados de prensa y en redes sociales por el fotógrafo oficial de Trump, Daniel Torok. El presidente electo se presenta con un traje azul, una camisa blanca y una corbata azul, exhibiendo una expresión seria, mientras que Vance aparece con los brazos cruzados, vistiendo también un traje azul y una corbata azul.

