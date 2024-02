Se suspende la Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM

La CAMe anunció la suspensión de la Contingencia Ambiental por Ozono en la ZMVM.

Reporte de la CAMe

A las 15:00 horas, la CAMe informó que la contingencia ambiental ha sido levantada. La Coordinación Ejecutiva de la CAMe anunció hoy que la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM ha terminado.

La decisión de suspender la contingencia ambiental se basa en los datos de los programas de prevención y respuesta a contingencias atmosféricas. La suspensión y las medidas asociadas comenzarán a las 15:00 horas del día actual.

Autoridades piden mantener precauciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis sugiere a la población estar al tanto de la calidad del aire y tomar medidas para proteger la salud, especialmente para los grupos vulnerables. Se recomienda limitar las actividades al aire libre cuando los niveles de contaminación sean altos. También se anima a reducir las emisiones contaminantes mediante acciones diarias como compartir vehículos y utilizar medios de transporte menos contaminantes.

Vehículos que no pueden circular

*Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

*Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8.

*Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

*Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les *aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

