Se suspende la contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megápolis (CAMe) ha comunicado que, debido a la mejora en la calidad del aire este sábado 4 de mayo, se levanta la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica. En consecuencia, el programa Hoy no Circula y sus medidas asociadas no estarán vigentes para el domingo 5.

La CAMe suspendió la contingencia ambiental debido a que las concentraciones horarias de ozono estuvieron por debajo de los niveles establecidos en el Programa.

#ComunicadoCAMe | 17:00h

Se suspende contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, ya que los modelos de pronóstico indican que las condiciones meteorológicas continuarán favorables para la dispersión de contaminantes en el resto de la tarde.https://t.co/KvryE0kN9B pic.twitter.com/43Ep1YvOWA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 4, 2024

"Los modelos de pronóstico indican que las condiciones meteorológicas continuarán favorables para la dispersión de contaminantes en el resto de la tarde de hoy". Informó La Comisión Ambiental de la Megálopolis (CAM)

¿Qué autos ya pueden circular?

El domingo, se levanta el programa del Doble Hoy No Circula, permitiendo la circulación de todos los vehículos, incluidos los foráneos. La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) ha indicado que los domingos el programa Hoy No Circula queda suspendido, lo que significa que todos los automóviles, independientemente de su holograma (0, 00, 1 o 2) y la terminación de su placa, podrán circular sin restricciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UN TORNADO FUE CAPTADO EN COAHUILA CAUSANDO DAÑOS