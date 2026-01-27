SEP 2026: ¿Cuándo es el primer puente vacacional de enero? Será de cuatro días

Luego de que millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases después de más de tres semanas de vacaciones por las fiestas navideñas, muchos alumnos y padres de familia ya se preguntan cuándo será el primer puente vacacional de 2026 y la respuesta, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), puede alegrar a más de uno, ya que será en este mismo mes de enero.

Este 12 de enero millones de estudiantes regresaron a la escuela/SEP

Regresan a clases más de 23 millones de alumnos

Unos 23 millones de estudiantes afiliados a la SEP, entre preescolar, primaria y secundaria, además de 2 millones de docentes, volvieron a las aulas apenas el pasado lunes 12 de enero, tras 23 días de vacaciones, incluidos fines de semana, que iniciaron el 19 de diciembre.

Este regreso marca el inicio de la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026, el cual concluirá el próximo 15 de julio, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP.

Fueron tres semanas de vacaciones navideñas para estudiantes de educación básica/SEP

El primer puente vacacional de 2026 será en enero

El primer puente vacacional de 2026 llegará ahora a finales de enero, con motivo de la Junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que se suspenderán las clases el viernes 30 de enero.

A este descanso se suman el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.

El primer puente vacacional será de 4 días, entre el 30 de enero y 2 de febrero/SEP

El lunes 2 de febrero tampoco habrá clases

Pero eso no es todo. El lunes 2 de febrero tampoco habrá clases, ya que se recorre al lunes el día festivo oficial del 5 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución de México.

Puente de hasta cuatro días

Esto significa que los estudiantes de educación básica, así como alumnos de otros niveles educativos y padres de familia, podrán disfrutar de un puente vacacional de hasta cuatro días, que irá:

Viernes 30 de enero

Sábado 31 de enero

Domingo 1 de febrero

Lunes 2 de febrero

Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de febrero.

Días feriados restantes del ciclo escolar

Aún quedan varios días de descanso oficial para estudiantes y docentes durante el ciclo escolar:

2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución

– Día de la Constitución 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez (puente)

– Natalicio de Benito Juárez (puente) 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

– Batalla de Puebla 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro

El calendario oficial de la SEP todavía tiene programados varios días festivos y puentes vacacionales/SEP

Próximas Juntas de Consejo Técnico Escolar

Como cada ciclo escolar, el último viernes de cada mes se suspenden clases por las reuniones de Consejo Técnico Escolar. Las fechas restantes son:

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Vacaciones de Semana Santa

Este año, las vacaciones de Semana Santa iniciarán el 30 de marzo y concluirán el 10 de abril. No obstante, si se consideran los fines de semana y que el viernes 27 de marzo no habrá clases por Consejo Técnico, el periodo de descanso se amplía.

En términos prácticos, tras asistir a clases el jueves 26 de marzo, los estudiantes de la SEP regresarán a las aulas hasta el lunes 13 de abril.