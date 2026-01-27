¿De qué murió Alexis Ortega? Fallece la voz mexicana de Spider-Man a los 38 años

El nombre de Alexis Ortega se ha vuelto tendencia durante las últimas horas, luego de que se confirmara su muerte a los 38 años de edad. Sin embargo, una de las principales preguntas entre el público es cuáles fueron las causas del fallecimiento del actor de doblaje que dio voz en español a Spider-Man / Peter Parker.

Confirman la muerte de Alexis Ortega

Fue a través de las redes sociales de Anime Latin Dubbing Awards (ALDA) donde se dio a conocer la muerte del actor de doblaje mexicano, generando conmoción entre fans y compañeros del gremio, ya que hasta hace unos días continuaba con sus actividades de manera normal.

La muerte de Alexis Ortega fue confirmada, aunque sin darse a conocer las razones/IG: @ortegalexis

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, se lee en el mensaje de ALDA, acompañado de una fotografía en blanco y negro del actor.

Las causas de su muerte siguen sin revelarse

Hasta el momento, ni la familia de Alexis Ortega, ni sus amigos o compañeros de trabajo han revelado las causas de su fallecimiento. Esto ha incrementado el misterio, ya que no existen reportes previos de alguna enfermedad, accidente u otra situación que pusiera en riesgo su vida.

“Hace apenas 2 semanas estábamos trabajando juntos... ¡Qué terrible noticia! QEPD Alexis Ortega”, publicó en redes sociales el actor de doblaje Lalo Garza.

Sorprende que no había reportes de enfermedades o algún accidente que haya sufrido el actor previo a su muerte/IG: @ortegalexis

Su última publicación en redes sociales

La última publicación de Alexis Ortega en redes sociales fue el 7 de noviembre de 2025, cuando compartió una fotografía recostado junto a su perro con la frase “My doggo”.

Es precisamente en esa publicación donde decenas de seguidores han dejado mensajes de despedida y condolencias, además de cuestionar el motivo de su muerte.

“¿Sabe de qué falleció?”, “Me sorprende porque era muy joven y se veía súper sano”, son algunos de los comentarios que se leen. Otros usuarios incluso han especulado sobre la posibilidad de un suicidio.

“Hay un post que le dedica un amigo suyo y, aunque no diga explícitamente, al parecer sí fue suicidio”, escribió el usuario @yeralditxo.

La última publicación en redes de Alexis Ortega fue a inicios de noviembre pasado/IG: @ortegalexis

¿Quién era Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 en México. Se destacó como actor de doblaje, siendo su trabajo más recordado la voz en español de Peter Parker / Spider-Man, interpretado por Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Participó en el doblaje de Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War, donde pronunció una de las frases más icónicas del personaje:

“No me quiero ir, señor Stark”.

Otros trabajos destacados en doblaje y actuación

Además de Spider-Man, Alexis Ortega prestó su voz a:

Tadashi Hamada en Big Hero 6 y Big Hero 6: La Serie

en Big Hero 6 y Big Hero 6: La Serie Proyectos como Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D., Cars 3, Rogue One: Una historia de Star Wars y Buscando a Dory

Videojuegos y anime

En videojuegos y anime, dio voz a personajes como:

Tobio Kageyama en Haikyuu!!

en Haikyuu!! Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles

en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles Zenkichi Hasegawa en Persona 5 Strikers

en Persona 5 Strikers Yudal en Final Fantasy VII Remake

en Final Fantasy VII Remake Varios personajes en The Boys

La frase de Spiderman diciendo “No me quiero ir, señor Stark”, es con la voz de Alexis Ortega/Marvel

Su trabajo más reciente

Recientemente, su voz apareció en el canal en español de MrBeast. Además, como actor participó en producciones de Netflix como:

Luis Miguel: La Serie , interpretando a Jorge “El Burro” Van Rankin

, interpretando a Jorge “El Burro” Van Rankin La casa de las flores, como Federico “DJ Freddy” Limantour

También actuó en las series El candidato y Las viudas de los jueves, además de participar en obras de teatro.