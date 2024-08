Shanik Berman, segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2

La Casa de los Famosos México Segunda Temporada ya conoce al segundo habitante que abandona el reality show, siendo Shanik Berman quien se va de la Casa tras no contar con el apoyo necesario de su público y caer ante Gala Montes en la decisión final.

Junto con Shanik Berman y Gala Montes; Arath de la Torre y Karime Pindter a completaban la lista de famosos que estaban en riesgo de salir, siendo el conductor de Hoy en ser el primer salvado por el público. La influencer y extalento de Acapulco Shore fue la segunda en quedar salvada.

Al final, Gala Montes y Berman se fueron a la ruleta de eliminado siendo Shanik la que se tuvo que despedir de La Casa de los Famosos México 2. Por su parte Gala Montes recibió un gran regalo de cumpleaños al ser salvada este mismo día en que festeja su nacimiento.

Shanik Berman, en las dos semanas que estuvo dentro de La Casa de los Famosos México 2, logró ser de los personajes que más contenido dio, pues reveló secretos de algunos artistas como Luis Miguel, Marco Antonio Regil, Daniel Carrera y de propios participantes dentro de la Casa como Luis 'Potro' Caballero, Mario Bezares, Paola Durante, entre otros.

Con esta eliminación, La Casa de los Famosos México 2 queda conformada por:

Cuarto Tierra : Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta, Araceli Ordaz ‘Gomita’, Agustín Fernández, Luis 'Potro' Caballero y Sabine Moussier.

Cuarto Mar: Mario Bezares, Gala Montes, Arath de la Torre, Sian Chiong, Briggitte Bozzo y Karime Pindter.

POLÉMICA FINAL DE SHANIK BERMAN

Dentro de La Casa de los Famosos México 2, Berman regaló risas, llantos y chismes, pero sin duda alguna, la gran bomba la soltó al final de su participación, pues al ya estar eliminada, tuvo un pequeño momento para despedirse de sus excompañeros, pero lo aprovechó para insultar a Mario Bezares y a Mariana Echeverría, quienes están en la punta del cuarto Tierra para nominarlos el miércoles.

"Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La suerte no me favoreció. Marianita (Echeverría) van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra a ti, Adrián Marcelo. Al que no voy a extrañar nada es a Mario (Bezares), es un hipócrita", sentenció la periodista

