Sheinbaum: Aseguró que Ernestina Godoy se reunirá con mamá de YosStop

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la fiscal capitalina, Ernestina Godoy se va a reunir con la mamá de Yoseline N, Marina Badui en los próximos días.

“Le pedí a la fiscal general de justicia que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen en estos días porque finalmente es un tema de la Fiscalía”, dijo en conferencia con medios.

Asimismo, Sheinbaum destacó que la investigación contra los agresores de la menor involucrada sigue en curso.

"Me parece que no cualquier cosa se puede decir. En particular, lo que tiene que ver con delitos sexuales, que sean castigados quienes lo perpetraron”, finalizó.

VINCULADA A PROCESO

La influencer fue vinculada a proceso este lunes tras ser detenida por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de pornografía infantil, y permanecerá en la cárcel en tanto se celebra el proceso.

“Como resultado de los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra una mujer por su probable participación en el delito de pornografía infantil, en agravio de una persona menor de edad”, dijo la fiscalía en un comunicado.

Además, el juez ratificó “la prisión preventiva oficiosa”, como medida cautelar, y fijó dos meses “para el cierre de la investigación complementaria”.

Varios de sus seguidores se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para mostrar su apoyo a Yoseline Hoffman.

