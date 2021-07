Marvel: What If...? presentó su nuevo tráiler y anunció su fecha de estreno

Marvel continúa trabajando a pesar de que la primera etapa del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llegó a su fin terminó, y ahora presentó 'What If...?'.

Esta nueva producción de Marvel animada nos contará historias alternas a lo que vimos en todas las producciones que salieron antes de los eventos de 'Avengers: End Game'.

Entra al multiverso de las posibilidades ilimitadas. Llega la primera serie animada de Marvel Studios, #WhatIf...? Estreno exclusivo 11 de agosto con episodios nuevos todos los miércoles. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/USTb6if0bl — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) July 8, 2021

En este nuevo tráiler de 'What If...?' vemos a Tony Stark ser salvado por Killmonger, villano de Pantera Negra; también vemos a la Capitana Carter en acción y observamos a Iron Man y Capitán América como zombies.

También vemos a personajes emblemáticos como Spider-Man, Doctor Strange, Pantera Negra, a los Guardianes de la Galaxia y a Hulk.

Esta nueva serie animada de 'What If...?' estará disponible de forma exclusiva en Disney Plus a partir del 11 de agosto, aprovechando el final de Loki y el inminente estreno de la película de Black Widow.

