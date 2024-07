Silvia Pinal quiere a Luis Miguel para su funeral: “Órale, nieto, no te arrugues”

Los medios de comunicación están reviviendo un encuentro de hace cinco años con Silvia Pinal, donde lució en todo momento de buen humor y haciendo revelaciones sobre su testamento y su última voluntad ahora que muera.

Cuando la prensa la cuestionó si ya había repartido sus bienes, la diva del cine afirmó que ha dejado todo en orden para sabe que habrá pleitos entres sus hijas e hijo.

“Mi testamento está hecho, todo está arreglado, nos vamos a quedar con lo mismo todas... Yo de testamento y eso no hablo, capaz que saliendo de aquí me agarran y me ahorcan… Yo creo que sí algún pleito habrá, pero ya va a valer madre”, expuso entre risas.

Silvia Pinal desea homenaje en Bellas Artes

La actriz, de 92 años, también dijo que le gustaría que le rindieran un homenaje en Bellas Artes o hasta en un mercado, pero que sea en vida, pues cuando llegue a fallecer no lo podrá apreciar.

“A mí me gusta que me den los premios en vida y en Bellas Artes, en el mercado, en la casa o adonde sea porque es un premio, una satisfacción a tu trabajo”, declaró.

Silvia Pinal presume a Luis Miguel

En el festejo de los 30 años del programa de Maxine Woodside en 2019, la actriz también reveló que le gustaría que Luis Miguel cantara en su funeral pero con mariachi.

“Órale, nieto, no te arrugues… Luis Miguel, lo quiero mucho. Desde que supe que era mi nieto lo presumí”, declaró en su momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ¿GENTRIFICACIÓN LLEGA AL ‘FIERRO VIEJO’?; AHORA SUENA EN INGLÉS POR LAS CALLES DE LA CDMX