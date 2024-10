¡Sofia Castro, hija de Angélica Rivera, comparte impactantes detalles sobre su vida con Enrique Peña Nieto!

Sofía Castro compartió su experiencia como parte de la familia presidencial de México durante el matrimonio de su madre, Angélica Rivera, con el ex presidente Enrique Peña Nieto. En una entrevista en el podcast "La magia del caos" de Aislinn Derbez, la actriz reveló detalles sobre su vida con Peña Nieto.

Sofia Castro revela detalles sobre como fue vivir con Peña Nieto

En el podcast de Aislinn Derbez, Sofía Castro compartió su experiencia personal durante los años en que su madre, Angélica Rivera, fue Primera Dama de México tras casarse con Enrique Peña Nieto. A los 16 años, Sofía enfrentó profundas transformaciones en su vida y en su familia, desde el inicio del romance de su madre hasta el divorcio, mientras comenzaba su carrera en el espectáculo. “Él quiso ser presidente, no nosotros”, afirmó.

La actriz relató que, desde que Peña Nieto asumió la presidencia, tuvo que vivir bajo una constante vigilancia pública, lo que consideró muy difícil. Expresó que la desconfianza era una constante en su vida, afirmando que no podía confiar en nadie. “Ahí no puedes confiar en nadie”, comentó.

La joven expresó que ella y sus hermanos fueron forzados a enfrentar el escrutinio público sin preparación, describiendo su experiencia como ser "lanzados al ruedo sin instrucciones". Destacó que uno de los aspectos más difíciles de pertenecer a la familia presidencial fue el constante juicio de los medios y del público, quienes crearon una narrativa falsa sobre ellos.

“Había protocolos para todo, desde cómo sentarte hasta cómo reaccionar en público”, recordó. “En los eventos, no podíamos cruzar las piernas ni bostezar, porque todo lo que hacías era analizado. Si bostezabas, la gente decía que te aburría el discurso de tu papá. Tenías que mantener la compostura todo el tiempo”, explicó.

La vida en Los Pinos fue para ella una lección continua de autocontrol y disciplina, lo cual resultó difícil para una adolescente que deseaba disfrutar de su juventud. Además de los eventos oficiales, su rutina incluía convivencia familiar en un entorno seguro y bajo la atención de la prensa.

“Los domingos comíamos en familia, y aunque intentábamos que fuera una reunión normal, sabíamos que no lo era. Nos adaptamos a que nuestra vida privada también era pública”, “Nos apoyábamos mutuamente, porque sabíamos que afuera la gente nos juzgaba por todo”.

Sofía Castro, a pesar de ser parte de la familia presidencial, afirmó que su carrera como actriz se vio obstaculizada en lugar de beneficiada. Aunque muchos pensaban que su conexión política le abriría puertas en la industria del entretenimiento, ella experimentó lo contrario. En su juventud, llegó a culpar a su madre y a Peña Nieto por la falta de oportunidades en su carrera artística.

“Yo no pedí esto, yo solo quería ser actriz, pero debido a la persona de quien mi mamá decidió enamorarse, no puedo cumplir mi sueño. Además, esa persona decidió ser presidente, y si lo piensas, es algo increíblemente complicado, porque de 120 millones de personas en México, solo una llega a ser presidente, y llegar a ese puesto no es nada fácil”.

Durante seis años, Enrique Peña Nieto desempeñó un papel importante en la vida de la hija de Angelica. A pesar de la atención pública sobre el matrimonio de su madre con el expresidente, la relación familiar era cercana. La exhijastra de Peña Nieto lo describió con cariño como una figura paterna.

“Lo quise muchísimo, como a un papá. Siempre fue muy respetuoso con nosotras y trató de apoyarnos lo mejor que pudo”, recordó.

“Nos decía que no nos tomáramos las críticas personales, que él había decidido ser presidente, pero nosotros no habíamos escogido estar en esa situación”, explicó.

Uno de los momentos más difíciles para la persona fue el divorcio de su madre, Angélica Rivera, y Enrique Peña Nieto en el año 2019. A pesar de que Peña Nieto no es su padre biológico, la persona ha desarrollado un vínculo significativo con él, a quien considera una figura paterna cercana.

“Me dolió más el divorcio de Enrique y mi mamá que el de mis propios padres. Yo a él lo quise muchísimo, como un papá literal”, confesó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum asegura que no investigará a Felipe Calderón tras el caso de Genaro García Luna