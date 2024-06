Tecnología facilita acceso a servicios financieros: Escampa

Aunque México sí ha avanzado en materia de inclusión financiera, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, siguen existiendo rezagos, al definir que, por cada 100 personas en el país, solo 68 cuentan con un producto financiero.



La ENIF habla de un estancamiento, toda vez que, en 2015 al realizar la misma encuesta, el número de personas con algún producto financiero fue exactamente el mismo que en 2021, año más reciente en que dicho instrumento midió la inclusión financiera en el país.



Sin embargo, la tecnología ha sido un elemento clave para generar entre los mexicanos mayores oportunidades no solo de bancarización, sino de acceso general al sistema financiero.



Desde el surgimiento de las tecnologías financieras, conocidas como Fintech, hasta su evolución que vemos en la actualidad a través de los Neobancos e instituciones de otra índole, el panorama se ha abierto para mucha más población.



Sobre este tema, voceros de Escampa, financiera mexicana con más de 20 años operando en el sector, precisaron que la tecnología se ha constituido como un aliado esencial de la economía en México, al facilitar y simplificar para la población el acceso a soluciones que hace algunos años no tenían.



“Se trata de una cadena de evolución que ha tenido todo el sistema financiero. Con la llegada del internet, surgieron nuevas innovaciones que permitieron tener teléfonos móviles más avanzados, que, a su vez, evolucionaron en su diseño, aplicaciones y alcances para cubrir las demandas de la población como es tener acceso a sus finanzas al alcance de un clic. Esto, naturalmente nos ha exigido a quienes formamos parte de la industria, pero no somos entidades bancarias tradicionales, modernizarnos, crear nuevos productos y soluciones ad hoc al contexto actual y eso, ha valido para que más personas puedan bancarizarse o solicitar productos como créditos personales”, explicaron.



Sobre el rubro del crédito y las posibilidades que ha abierto la tecnología tanto para ofertantes como para usuarios, los expertos de Escampa detallaron que también ha existido una evolución favorable haciendo cada vez más accesible el lanzamiento de productos financieros y generando mayores oportunidades para las personas de acceder a ellos.



“Tecnologías como el Big Data, la Inteligencia Artificial o el aprendizaje automático se han convertido en grandes aliados para generar mayor acceso al crédito, mayor seguridad en los datos y agilidad en los procesos. En el caso de Escampa, es a través de la tecnología que hoy podemos otorgar créditos en menos de 24 horas por montos de hasta $300,000 pesos en un proceso que es completamente digital y conveniente para nuestros clientes”, detallaron.

Sobre las proyecciones que se ve para las entidades no bancarias y su convergencia con la tecnología, en Escampa precisaron que lo que se verá en los próximos años será la fidelización de los usuarios, generando relaciones de mayor confianza marcadas siempre por la innovación.



“No solo las financieras de créditos personales recurrirán a la tecnología para encontrar en cada transacción una oportunidad de crear una relación leal y duradera con los clientes, lo veremos cada vez con más frecuencia en empresas de todos los rubros. Lo cierto es que, el sector financiero es el que ha apostado por la integración de soluciones innovadoras y se ha allanado el camino hacia la inclusión y hacia lo que podría ser la modernización de todo el sistema financiero”, puntualizaron.