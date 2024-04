'Temach' tunde a 'Fofo' Márquez; el consejero de hombres reprobó la violencia del influencer sobre una mujer

Varios influencers reprobaron los hecho por Fofo Márquez, quien está en prisión preventiva por haber golpeado a una mujer. Y uno de los creadores de contenido que se pronunció en contra, fue 'Temach', quien en sus redes sociales compartió un video en el que expresó su repudio por las acciones de su colega.

“Me parece una salvajada y espero que le caiga todo el peso de la ley a lo que hizo Fofo Márquez, me parece una transgresión a uno de los valores básicos y fundamentales humanos. Me parece una transgresión de irresponsabilidad en el uso de la fuerza, irresponsabilidad en el manejo de superioridad de tamaño. Me parece una put... basura, de las cosas más bajas que puede hacer alguien en su posición”, expresó el Temach.

Asimismo, otro creador de contenido que declaró sobre lo sucedido con 'Fofo' Márquez, fue el Escorpión Dorado, quien también reprobó lo que hizo el influencer que se mantiene bajo el ojo de las autoridades.

“Ese el pinc... pe..., que no pueden ver a alguien desempleado sin quererle llamar 'influencer' cuando el tipo que le metió una golpiza a una mujer no genera ni la más pinc... básica empatía”, expresó el llamado 'Dios del internet'.

