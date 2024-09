Tenoch Huerta enfrenta las acusaciones de María Elena Ríos: “No me retiré el preservativo”

Hace un año, la saxofonistas María Elena Ríos acusó públicamente a Tenoch Huerta de ser un “depredador sexual” y de agredirla sexualmente al quitarse el condón sin su consentimiento al mantener una relación íntima.

Desde ese momento, el actor decidió no decir nada sin antes consultarlo con sus abogados, pues las acusaciones en su contra eran muy graves y después vino una campaña mediática en redes sociales que le afectó su trabajo, su paso por Hollywood y su salud mental.

Tenoch Huerta decide defenderse

Pero después de ese tiempo, fue como el histrión decidió dar a conocer su verdad por medio de una publicación en el portal de Proceso.

“Como lo manifesté en días recientes ante los medios de comunicación, este tema ha sido sumamente difícil para mí y para mi familia y nos ha causado mucho daño. Han sido casi dos años de cargar injustamente con esta situación por lo que consideré necesario hablar acerca del tema”, mencionó.

Tenoch Huerta aclara relación con María Elena Ríos

En su misiva, empezó por aclarar que conoció a la saxofonista cuando eran parte de ‘Poder Prieto’ en 2022 y de llevar una buena amistad pasaron a tener una relación abierta, la cual era de conocimiento de su círculo más cercano.

El acuerdo entre los dos es que podría seguir viendo a más personas, y su relación era de cariño y amistad. Pero de pronto se vio envuelto en un escándalo porque María Elena había declarado que fue violentada sexualmente por quitarse el preservativo en un encuentro íntimo.

Tenoch Huerta cuenta su verdad

Respecto al tema, el actor aclaró que en sus encuentros nunca usaron preservativos, pues él le contó a la artista que se había hecho la vasectomía y supuestamente ella aceptó así los encuentros.

“Nunca usamos protección por decisión de los dos como adultos que somos. No me pude haber quitado algo que nunca usábamos. Para mí fue muy sorpresivo leer en la prensa y en las redes sociales una versión de los hechos que no correspondía a la realidad. No usar protección fue algo platicado y aceptado por los dos, por lo que no entendí la razón por la que ella estaba dando esa versión”, reveló.

Tenoch Huerta presenta pruebas

En su escrito, Huerta deja entrever que ella se enamoró de él porque le reclamaba de sus exparejas, pero fue hasta que lo hablaron que le pidió dinero para no seguir con los reclamos en su contra.

Luego se vino toda la campaña contra el actor, y las amenazas le empezaron a llegar, al grado de mantenerlo en depresión, pero en la pasada marcha del 8M, nuevamente lo volvieron extorsionar y exhibir como depredador sexual, por eso ya no quiso seguir callado y decidió contar su verdad.

“Sin embargo, lamentablemente gran parte de la sociedad decidió condenarme sin que existieran pruebas sobre todo lo que ella dijo que sucedió y por eso me costó tanto trabajo animarme a contar la realidad de las cosas, por temor a no ser escuchado y a que no me creyeran, pero insisto, todo esto ha causado muchísimo daño a mí y a mi familia y es por eso que ya no puedo callar más”, expuso.

Sobre sus palabras, aseguró que tiene todas las pruebas para limpiar su nombre y que están en manos de las autoridades, porque hasta el momento no existe una denuncia formal en su contra.

