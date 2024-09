¡Todo sobre el nuevo PlayStation 5 Pro de Sony! Fecha de lanzamiento, precio y novedades

Sony ha dado a conocer el lanzamiento de la PlayStation 5 Pro, una nueva consola que promete enriquecer la experiencia de los videojuegos. Esta versión se distingue por sus características avanzadas en relación con las versiones anteriores.

Características del nuevo PlayStation 5Pro

La nueva consola de PlayStation se presenta como la mejor versión hasta la fecha, con un GPU más grande que mejora el procesamiento gráfico y de video en un 67%, permitiendo jugar en resoluciones de 4K y 8K. Además, la memoria tendrá un rendimiento superior del 28% y la velocidad de renderización aumentará en un 45%.

La implementación de la Inteligencia Artificial (IA) mejorará la capacidad de renderizado, ofreciendo imágenes más nítidas y detalladas. Las nuevas características del PS5 Pro satisfacen las expectativas de los consumidores, permitiendo ejecutar juegos más complejos a alta velocidad.

El ray tracing mejora los efectos de iluminación en los videojuegos, creando un escenario más inmersivo al imitar la percepción visual humana.

El modelo Pro de PlayStation 5 no incluirá una unidad lectora de disco Blu-ray 4K, por lo que los juegos deberán comprarse en formato digital a menos que se adquiera el accesorio por separado. Además, será compatible con el casco PlayStation VR2, la consola portátil PlayStation Portal y los mandos PS5 existentes.

Juegos mejorados del PlayStation 5Pro

Respecto a los videojuegos que ofrecerán modos gráficos exclusivos en la PS5 Pro, a continuación se presenta una lista de algunos de ellos:

- Horizon Forbidden West

- Assassin’s Creed Shadows

- Control

- Gran Turismo 7

- The Last of Us: Parte 2

- Hogwarts Legacy

- Final Fantasy 7 Rebirth



- Demon's Souls Remake

- Alan Wake 2

- Dragon’s Dogma 2

- The Crew Motorfest

- Ratchet & Clank: Rift Apart

¿Cuándo saldrá a la venta el PlayStation 5Pro?

El nuevo PlayStation 5 Pro estará disponible en Estados Unidos en noviembre, poco después del lanzamiento de los nuevos dispositivos de Xbox. Su precio inicial será de $699.99, en comparación con los $499.99 del modelo actual.

La preventa del PS5 Pro comenzará el 25 de septiembre en la página oficial de Sony. Aunque no hay una fecha específica para su llegada a México, se espera que sea poco después de su lanzamiento en Estados Unidos.

