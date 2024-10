﻿Tom Hardy llega a México para promocionar Venom 3: ¿Cuándo y dónde? Esto sabemos

Esta mañana, Sony Pictures confirmó que Tom Hardy estará visitando México la próxima semana. ¡Así es, Tom Hardy viene a nuestro país!

¿Cuándo viene Tom Hardy a México?

Se viene un gran evento en la ciudad para recibir a Tom Hardy, quien se unirá nuevamente a la famosa criatura negra para ofrecernos un espectáculo espectacular. ¡Toma nota para no perderte!

El Fan Event será el martes 15 de octubre de 2024, en Cinépolis Parque Toreo. Aunque aún no se han dado detalles sobre cómo será la convivencia Es probable que la alfombra roja esté abierta al público, y también se espera que Sony Pictures organice dinámicas en sus redes sociales en los próximos días.

¿De qué tratará la la nueva película de Venom?

Venom: The Last Dance: la nueva película de Venom, continuará explorando la relación entre Eddie Brock y el simbiótico Venom. Aunque los detalles específicos de la trama aún no se han revelado en su totalidad, se espera que la película aborde temas como la lucha de Eddie por equilibrar su vida como periodista y su conexión con Venom.

Además, la película incluirá nuevos personajes y villanos, lo que podría enriquecer la narrativa y ofrecer más acción y emoción. Se ha confirmado que Chiwetel Ejiofor y Juno Temple estarán entre los nuevos actores, lo que sugiere que el filme podría presentar amenazas más complejas para Eddie y Venom. También se espera que la película tenga un enfoque más oscuro y emocional, a medida que los personajes enfrentan sus propios demonios y luchan por la supervivencia.

¿Quién es Tom Hardy?

Tom Hardy es un actor, productor y modelo británico, nacido el 15 de septiembre de 1977 en Londres. Es conocido por su versatilidad y capacidad para interpretar diversos personajes en cine y televisión. A lo largo de su carrera, ha recibido elogios por su habilidad actoral y su dedicación, a menudo realizando transformaciones físicas significativas para los roles que asume. Además de su trabajo en el cine, también ha participado en producciones teatrales.

TAMBIÉN TE PEUDE INTERERSAR: Conoce el primer Centro de Atención a Personas con Autismo en Nezahualcóyotl, Estado de México