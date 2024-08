¡Tragedia! Madre y hermana de Mariah Carey mueren el mismo día

La cantante Mariah Carey vive un momento por demás triste, luego de que dio a conocer que su madre Patricia y su hermana Alison murieron el mismo día, durante el pasado fin de semana.

La estadounidense de 55 años de edad y ganadora de varios Premios Grammy ofreció una declaración exclusiva a la revista PEOPLE en la que confirmaba la tragedia que pasó en su familia.

“Mi corazón está roto por la muerte de mi madre este pasado fin de semana. Trágicamente, en un giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, comentó la artista estadounidense, pidiendo respeto y privacidad al momento difícil por el que atraviesa.

Pese a la cercanía de estas dos familiares, Mariah Carey no tenía una buena relación con su madre, pues basta con recordar lo que publicó en su libro de memorias de 2020 llamado The Meaning of Mariah Carey, en el que se refería a su madre diciendo: “Como muchos aspectos de mi vida, mi relación con mi madre ha estado llena de contradicciones y realidades en competencia. Nunca ha sido solo en blanco y negro, ha sido un verdadero arcoíris de emociones”.

Agregando que su relación era “un lazo espinoso de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”.

En ese mismo libro, Mariah Carey también confesó que prefería no tener contacto con su hermana Alison, a quien acusó de haberla prostituido cuando la cantante era sólo una niña.

“Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado e intentó venderme a un proxeneta. Algo en mí quedó detenido por todo ese trauma. Por eso digo a menudo: ‘tengo eternamente doce’”, escribió la cantante en su libro de memorias.

Sobre Alison, en 2016 se supo que enfermó de VIH luego que durante varios años ejerció el oficio de la prostitución. Posteriormente tuvo un accidente en Hawái que puso en peligro su vida, y aunque logró recuperarse, necesitaba una operación de cerebro y espina dorsal, mismas que Mariah Carey se negó a pagar pese a que pidieron de su ayuda.