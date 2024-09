La gira de Travis Scott en México terminó este fin de semana con dos conciertos llenos de euforia, una pantalla gigante de 20 menos, mucho fuego, luces robotizadas, obviamente el rap… ¡pero con pocas canciones!

El rapero estadounidense llegó a tierras aztecas con ‘Circus Maximus Tour’, el cual está centrado en su más reciente disco ‘Utopía’, y eso nos quedó muy claro pues escuchamos hasta cinco veces el tema ‘Fe!n’ que se incluye en se material discográfico.

Travis Scott presenta a su hija

Antes de comenzar su show, en la megapantalla del lugar se podía ver al cantante alistarse para el show fumando, tomando una bebida y cuando iba rumbo al escenario realizó una videollamada con su hija Stormi, quien lo acompañó hasta una plataforma.

Y en punto de las 9:30, Travis Scott salió expulsado dando un gran brinco hacía la tarima para comenzar con ‘Hyaena’, lo que hizo que todos sus fanáticos empezaran a saltar, a lanzar cervezas al aire y gritar a todo lo que se podía.

Travis sabe prender al público

La euforia que se desborda en el público, en su mayoría jóvenes, era incontrolable, y más cuando invitó a cuatro personas del público a cantar con él.

Todos emocionados los invitados lo seguían de un lado para otro, lo abrazaban, brincaban y alzaban las manos invitando al público a seguir saltando.

Lo curioso del momento fue cuando el rapero se despidió de ellos, todos chocaron el puño, pero hubo uno que le besó la mano, lo que sacó de onda a Scott que se quedó impresionado y no supo cómo reaccionar.

Mucho fuego, brincos y gritos

El escenario del Travis fue una tarima larga que estaba sobre la explana del Estadio Azteca y que tenía varias plataformas para que todos lo pudieran ver e incluso había una que despegaba del piso para ponerlo en el aire y desde ahí siguir la fiesta.

Su espectáculo está compuesto por una enorme pantalla de 20 metros, luces robóticas que reaccionan al sonar de los beats y por todo lados sale fuego, lo que prende más al público, y decimos prende porque el calor de las flamas se podía sentir.

El estadounidense no es alguien que se quedé tranquilo dando su show, él se la pasa corriendo de un lado para otro, mientras el fuego y las explosiones de pirotecnia no paran, lo que hace que el ambiente no se pierda ni un solo minuto.

Esa pasión en el escenario hizo que sus miles de fans le empezaran a gritar a una sola voz: “¡Travis, hermano, ya eres mexicano! ¡Travis, hermano, ya eres mexicano!”. Luego siguieron los temas donde el público no dejó de hacer esos círculos de baile donde todos empiezan a brincar y a empujarse, pues la diversión no paraba.

Travis Scott solo tocó una hora

Durante al primera fecha del sábado 21 se septiembre una pequeña tormenta cayó en la zona del Estadio Azteca, lo que hizo, aparentemente, que el show se acortara a una hora.

Hasta el mismo rapero se lamentaba en sus redes por lo que había pasado y daba a entender que el domingo sería especial. “Ciudad de México te amo. Te amo, te amo, ¡maldita sea!. MAÑANA TIENE QUE SER ESPECIAL”, escribió.

Para el siguiente día se esperaba que el concierto fuera más largo, pero también duro sólo 60 minutos, que para muchos fue bastante por la energía que emanaron, pero para otros fue muy poco por la cantidad que pagaron y las pocas canciones que recibieron, sin contar las veces que repitió un mismo tema.

A ciencia cierta no se sabe que pasó, pero el mismo Travis pidió disculpas: “En la próxima gira realmente haré que mis ideas se hagan realidad. Joder, lo siento”.

Sólo queda esperar a que la expareja de Kylie Jenner regrese a México para saldar su deuda con los mexicanos y ofrecer un concierto más largo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS RINDE HOMENAJE APORTE CULTURAL DE LOS TIGRES DEL NORTE!