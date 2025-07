Rivaldo respalda la llegada de Rashford al FC Barcelona: “Es un fichaje excelente”

El histórico exjugador del FC Barcelona, Rivaldo, ha aplaudido el fichaje de Marcus Rashford por el conjunto culé, asegurando que el extremo inglés de 27 años “lo tiene todo para destacar” en su nueva aventura en LaLiga. Rashford llega cedido del Manchester United y ya debutó en el reciente amistoso frente al Vissel Kobe, generando expectativas entre la afición y la prensa especializada.

En calidad de embajador de Betfair y voz autorizada dentro del club, Rivaldo no escatimó elogios para el internacional inglés. “Rashford ha sido un fichaje excelente”, aseguró el ex Balón de Oro. A su juicio, el cambio de contexto puede favorecer al delantero: “Al ser una liga diferente a la inglesa, creo que tendrá más oportunidades para mostrar su futbol y hacer algo grande allí”. El brasileño, que jugó en la misma posición durante su etapa como azulgrana, considera que el jugador tiene potencial de sobra para brillar bajo la tutela del nuevo entrenador culé.

Rivaldo como seleccionado nacional con Brasil | MexSport

Rashford tendrá que ganarse su lugar

Pese al entusiasmo por el fichaje, Rivaldo fue claro en advertir que Rashford no lo tendrá fácil para hacerse con un puesto en el once inicial. Recordó que el FC Barcelona viene de una gran temporada, por lo que es normal que el inglés comience en el banquillo.; sin embargo, se mostró optimista con su evolución: “Poco a poco, irá tomando ritmo, entenderá cómo quiere el entrenador que juegue el equipo y se irá adaptando”.

El brasileño subrayó la importancia de la adaptación al estilo culé y al entorno del club, señalando que Rashford debe entender la dinámica de entrenamientos y el sistema táctico para poder sobresalir. “Con el tiempo, irá ganándose su sitio”, vaticinó Rivaldo, quien también supo lo que era competir por minutos en una plantilla llena de talento durante su etapa como jugador.

Rashford en sus primeros minutos como jugador blaugrana | IG: @marcusrashford

Raphinha, el gran obstáculo de Rashford en el once titular

En cuanto a la competencia directa por un lugar en el once, Rivaldo fue tajante al hablar del brasileño Raphinha, quien se ha consolidado como uno de los hombres clave del Barça. “Para mí, Raphinha está hoy entre los cinco mejores jugadores del mundo”, afirmó el campeón del mundo en 2002. Según el exjugador, esto deja a Rashford en una situación complicada en cuanto a titularidad se refiere.

Rivaldo dejó claro que no ve a Raphinha saliendo del once inicial: “Es un titular fijo. No veo ninguna posibilidad de que salga”. Esta opinión marca el desafío que tendrá Rashford en esta nueva etapa, donde deberá competir con uno de los jugadores más destacados del equipo para ganarse su lugar en una plantilla que promete ser altamente competitiva en la temporada entrante.

Presentación oficial del nuevo refuerzo | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Roger Martínez ficha por Barcelona como agente libre