Twenty One Pilots anuncia concierto sorpresa en México y enoja a sus seguidores

Nadie veía venir el concierto Twenty One Pilots en México. Pero fue la misma banda que, por medio de sus redes, anunció su próxima presentación en la CDMX.

Lo mejor de todo es que sus boletos para poder acompañarlos en su show llamado ‘An Evening With Twenty One Pilots’ fueron gratis, sólo tenías que mandarles un mensaje a su cuenta de Instagram y ellos te responderían con una liga para registrarte al concierto.

Twenty One Pilots hace enojar a fans

A los seguidores no les dijeron dos veces lo que tenían que hacer y fueron de inmediato a la cuenta de la banda, pero como era de esperarse, sólo unos cuantos fueron los afortunados, ya que el lugar sólo tiene capacidad para mil personas.

Los que no alcanzaron entrada para el concierto privado manifestaron su enojo en la publicación donde el grupo publicó que su show era sold out.

“No es justo, no alcancé. Los boletos se agotaron como en DOS MINUTOS, NO MA…”, “Lo peor es que NINGUN FAN obtuvo boletos, irán puros fifis así como en el privado de Interpol”, “Yo opino que tomemos el Auditorio Nacional y hagamos un mega concierto en el estacionamiento” y “A ver hijos de su re pilota madre, cómo que agotados, ni me llegó el mensaje”, fueron parte de los reclamos.

