UNAM, la única universidad de México entre las 100 mejores del mundo en Ciencia

En esta ocasión, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelve a recibir un importante logro que la posiciona y la sigue manteniendo como no solo una de las mejores del país… ¡Si no del mundo!

En esta ocasión, celebran el haber aparecido en el top 100 del ranking mundial de ciencia del Interdisciplinary Science Ranking (ISR) 2025.

La UNAM no solo apareció entre las 100 mejores instituciones universitarias de ciencia del mundo, sino que fue la única en todo México que logró ingresar al top.

Sin duda es un logro que le da más prestigio pues la vuelve la mejor del país con un amplio compromiso por la investigación.

UNAM, se posiciona en el lugar 54 en ciencia a nivel mundial

El Interdisciplinary Science Ranking (ISR) 2025 colocó a la UNAM en el lugar 54.

La UNAM se posiciona entre todas las instituciones que analizaron. En total, tomaron en cuenta a 749 universidades de 92 países diferentes.

Además de ser la única de México que aparece entre las 100 mejores, también es la mejor de América Latina, en donde quedó por encima de la Universidad de Sao Paulo (57) de Brasil, y de la Pontificia Universidad Católica (63) de Chile.

¿Cuál es el Top 10 de las mejores universidades?

La mayoría de los lugares que están posicionados son universidades Estados Unidos , aunque también aparecen algunas de Europa. Este fue el top 10:

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos

Stanford University, Estados Unidos

National University of Singapore, Singapur

California Institute of Technology, Estados Unidos

Duke University, Estados Unidos

University of Minnesota, Estados Unidos

Wageningen University & Research, Países Bajos

University of California, Santa Barbara, Estados Unidos

Nanyang Technological University, Singapur

University of Michigan-Ann Arbor, Estados Unidos

